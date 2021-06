Laptopul reprezintă un dispozitiv indispensabil actualelor vremuri, chiar dacă îl folosești să scrii codurile software-ului de mâine, să editezi ultimele fotografii captate, să joci ultimele jocuri sau să îți verifici e-mail-urile. În orice situație, își demonstrează utilitatea.

Înainte de prezentarea laptopului vrem să menționăm categoria din care face parte: Intel Evo. Este o nouă gamă de laptopuri, foarte subțiri, foarte ușoare, care vin echipate cu înalte performanțe, integrând cele mai noi componente de pe piață. Experiența de utilizare este una deosebită datorită mobilității pe care o poți avea cu un astfel de laptop.

Pentru această certificare, laptopurile trebuie să îndeplinească mai multe criterii de eligibilitate definite de Intel. Laptopurile Intel Evo sunt produse de majoritatea producătorilor importante de laptopuri Lenovo, Asus, HP, Acer, Dell, MSI și vin cu un sticker Intel Evo pe carcasă.

În teorie, această categorie de laptopuri este destinată utilizatorilor foarte mobili, cei care au nevoie să folosească dispozitivul în mișcare, indiferent că vorbim de cafenea, în biroul clientului, în mașină sau în aeroport.

Pentru acest tip de persoane, prioritare sunt mobilitatea și conectivitatea, astfel că în cazul lui ASUS ZenBook au parte de un laptop foarte ușor dar și de Wi-Fi 6, caracteristici care răspund tuturor nevoilor unor utilizator care pun accent pe partea de mobilitate și rapiditate. Laptopurile proiectate pe platforma Intel Evo ies din modul sleep în mai puțin de o secundă.

Review ASUS ZenBook UX393E – unboxing, design și construcție

Cu siguranță ai fost pus în situația în care trebuia să îți schimbi noul ”partener” de pe birou și erau mai mulți factori de luat în calcul. Dintre aceștia, amintim brand-ul, specificațiile tehnice precum și unul dintre cele mai importante detalii: costul.

De-a lungul timpului am încercat mai multe branduri de pe piață însă, de aproximativ nouă ani, am rămas la același: ASUS. În spatele deciziei stau mai multe criterii, precum sistemul de răcire, design-ul, performanțele de care dă dovadă și nu numai.

Acum a venit momentul să testez noul ASUS ZenBook UX393E. Chiar de când am început să desfac pachetul, am fost plăcut impresionat de cutia minimalistă, precum și de existența unei huse, aspect care mă ajută să păstrez laptopul în siguranță și ferit de praf.

Când l-am luat pentru prima oară în mână, am putut observa cât de ușor este, având doar 1,35 kilograme, iar, ca dimensiuni, merită reținute 30,6 x 22,4 x 1,57 centimetri.

Designul, de asemenea, este unul dintre punctele sale forte. Începând de la culoarea neagră în combinație cu detaliile rose-gold, până la carcasa de aluminiu, toate mi-au dat impresia de eleganță. În plus, la interior, are multe caracteristici tehnice de o performanță impresionantă.

În ceea ce privește conectica, ASUS ZenBook dispune de un USB 3,2 Gen 1 Type-A, două Thunderbolt care pot fi folosite pentru a adăuga monitoare și care servesc totodată la încărcare, un HDMI 1,4 și un slot de card Micro SD, care te va ajuta la un transfer mai rapid al datelor de pe camere foto/video sau telefoane.

Încă unul dintre detaliile care m-au impresionat au fost tastele care, deși aparțin unui laptop destul de mic, sunt suficient de mari, iar în cazul meu, ca redactor, mă ajută foarte mult la viteza de scriere.

Ce-i drept, mi-ar fi plăcut ca tastatura alfanumerică să nu lipsească, nu vreau să fiu prea exigent însă, având în vedere dimensiunile ultraportabilului.

Review ASUS ZenBook UX393E – perfomanța ascunsă într-un spațiu extrem de mic

Atunci când vine vorba de laptopuri, nu doar design-ul este ceea ce contează. La fel ca la mașini, ceea ce se află sub capotă face diferența. În cazul lui ASUS ZenBook UX393E, lucrurile stau puțin diferit.

În afara faptului că design-ul este unul exact pe gustul meu, specificațiile tehnice, la rândul lor, mi-au captat foarte mult atenția.

ASUS ZenBook UX393E face parte din noua generație de laptopuri, datorită procesorului său Evo de la Intel cu care este echipat. Este vorba de un Intel Core i7 – 1165G7 de generația a 11-a cu 4 core-uri și 8 thread-uri.

Cu tehnologia Intel Wi-Fi 6 (Gig+) integrată, utilizatorii pot experimenta viteze fulgerătoare, de ordinul gigabiților pe secundă, și conexiuni fiabile, chiar și pe rețelele cu multe dispozitive conectate.

Procesorul impresionant de rapid și fiabil este ajutat de memoria de 8 GB RAM, care poate fi îmbunătățită până la 16GB. Nici în ceea ce privește spațiul de stocare, nu a trebuit să îmi fac probleme, având în vedere spațiul de 1TB pe SSD-ul instalat M.2 NVMe 3.0. Așadar, fără întârzieri, am putut instala câteva dintre jocurile mele preferate, aspect asupra căruia voi reveni mai târziu.

Chiar dacă la început am fost puțin temător vizavi de mărimea monitorului de 13,9 inchi, considerând că va fi prea amic, am fost plăcut surprins atunci când am văzut de ce este capabil. Un OLED cu touchscreen, cu o rezoluție Full HD 3300 x 2200, glossy, cu o rație corp-display de 92%.

Pornind de la acest detaliu, am zis să pun la încercare placa video Intel Iris Xe Graphics în combinație cu acest ecran. Am hotărât astfel să rulez atât teste normale precum vizionarea unui film, unde am putut remarca un contrast excepțional la care se adaugă culori remarcabile, cât și teste mai avansate.

Astfel, primul benchmark l-am efectuat cu ajutorul Cinebench, la care am obținut un punctaj de 4367 în modul CPU Multicore, clasându-l pe locul 10 în clasamentul aplicației. În modul singlecore am obținut 1368 de puncte, ceea ce a clasat elegantul laptop pe locul 3.

Am mers mai departe și am decis să utilizez Geekbench, unde în urma testului multicore, rezultatul a fost 5031 de puncte, iar cel singlecore, un punctaj de 1407.

Nu în ultimul rând, m-am gândit să apelez și la PC Mark 10, cu ajutorul căruia, am obținut un scor final de 4690 de puncte datorită procesorului Intel Core i7 – 1165G7 și a plăcii grafice Intel Iris Xe. Impresionant, nu?

Review ASUS ZenBook UX393E – performanța în gaming și durata de viață a bateriei

Deși mi-ar fi plăcut să fie echipat și cu o placă grafică dedicată, pentru a-l testa cu adevărat în ceea ce privește jocurile video, am hotărât totuși să îi dau o șansă și cu privire la acest aspect, deși nu este poziționa ca fiind un laptop de gaming.

Astfel, primul joc cu care m-am decis să încep a fost Counter-Strike Global Offensive sau pe scurt: CSGO. Setările jocului au fost la o rezoluție maximă de 3300 x 2200, lucru care nu m-a lăsat să obțin decât 15 FPS în timpul jocului.

Pe de altă parte, la o rezoluție mai mică, Full HD, jocul s-a comportat impecabil, fără să simți un compromis de calitate vizuală pe ecranul de dimensiuni mai mici. Așadar, te poți relaxa în pauze cu ajutorul unui meci de CS.

Cel de-al doilea joc și totodată, unul dintre jocurile mele preferate cu care am hotărât să testez performanțele laptopului a fost World of Tanks. Pot spune că așteptările mi-au fost depășite din punct de vedere al cadrelor pe secundă.

În timpul meciurilor, am obținut un minim de 63 FPS, iar uneori acestea urcau chiar și la peste 90 FPS, lucru care m-a ajutat enorm în timpul meciului.

Acestor experiențe li se mai adaugă și sunetul ireproșabil de la Harman / Kardon, astfel că am putut auzi foarte clar apropierea inamicilor, precum și cel mai fin detaliu, în cazul melodiilor preferate.

Vizavi de baterie, nici aici laptopul celor de la ASUS nu m-a dezamăgit. Un ciclu complet promite peste 9 ore de utilizare în Full HD, la care se mai adaugă și încărcarea rapidă datorată portului Thunderbolt USB Type C, menționat anterior. Poți obține 4 ore de utilizare după doar 30 de minute de încărcare.

În final, ca o concluzie, ASUS ZenBook UX393E mi-a depășit total așteptările, lucru cu care puteți fi și voi de acord încă din momentul în care veți deschide cutia.