Renault R4, poate cea mai ghidușă mașină zburătoare: e ca o dronă desprinsă din anii `60

Pentru a celebra 60 de ani de la lansarea iconicului model Renault 4, constructorul francez a colaborat cu compania de mobilitate The Arsenale și a creat o versiune zburătoare a clasicului autoturism. Arată ca și cum mașina de acum jumătate de secol a fost trântită pe o dronă.

Deși este improbabil ca acesta să devină un produs comercial, disponibil la scară largă, particularitatea cu pricina nu diminuează la niciun nivel efortul celor de la Renault din spatele variantei zburătoare de Renault 4L. Acea mașină a fost și rămâne una dintre cele mai populare la constructorului, cu peste 8 milioane de unități livrate în peste 100 de țări ale lumi în aproximativ 30 de ani de existență.

Renault și The Arsenale au creat mașina zburătoare

Împreună cu hub-ul de design The Arsenale, Renault a creat un prototip al vehiculului clasic Renault 4L într-o interpretare SF. Poartă numele Renault AIR4 și arată impresionant. Dezvăluit în urmă cu câteva zile, acest bolid futurist este menit să reprezinte un simbol al independenței și libertății.

Constructorul francez face referire la realitatea unui trafic „care se agravează” în timp ce „viețile se opresc” din acest motiv, iar „lumea de deasupra noastră este neîngrădită”. În acest fel, AIR4 pretinde că „aerul este noul drum al viitorului”.

La capitolul particularități tehnice, creația zburătoare este realizată din fibră de carbon, păstrând în același timp liniile și structura modelului istoric. În același timp, are trăsături dinamice și tehnice pe care le-ai asocia în mod obișnuit cu un aparat de zbor. Este semnificativ mai rigid și rezistent decât autoturismul Renault care i-a servit ca inspirație și, implicit, dispune de o serie de comenzi pentru decolare și aterizare.

„După un an de celebrare am vrut să creăm ceva neconvențional pentru a închide anul aniversar 60 al lui 4L”, spune Arnaud Belloni, Renault Brand Global Marketing Director. „Colaborarea cu TheAresnale a fost o potrivire naturală. Vehiculul AIR4 este ceva nemaivăzut încă și o sugestie despre cum acest simbol ar putea să arate peste 60 de ani”.

Din multe puncte de vedere, Renault AIR4 se comportă ca o dronă. Are un motor electric alimentat de o baterie litiu-polimer cu o capacitate totală de 90.000 mAh pentru o viteză maximă de deplasare de 26 m/s, cu o înclinație de 45 de grade, de poate crește până la 70 de grade. Viteza de decolare este de 14 m/s, iar altitudinea maximă este de 700 metri.

„Mi-am dedicat viața pasiunii mele, mobilitatea, și continui să explorez toate aspectele lumii în mișcare”, a declarat Patrice Meignan, fondator The Arsenal și creator al lui AIR4. „După 25 de ani de cercetăare, credem că simbolurile culturii auto sunt eterne, pe pământ sau în aer. De 60 de ani, Renault 4 a fost condus de oameni simpli care l-au făcut extraordinar. Este un automobil care simbolizează aventura: simplu, practic, util și la fel de modern pe cât de retro este. Cei mai mulți șoferi vă vor spune că îți permite să călătorești diferit și să trăiești aventura. Aceasta ne-a inspirat. Cu AIR4 by The Arsenale, Renault 4 este gata pentru una dintre cele mai mari aventuri”.