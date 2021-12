Renault Megane E-Tech: când apare, în ce versiuni și cât costă

Este corect să spun că Renault Megane E-Tech Electric arată destul de diferit de orice a produs Renault înainte.

Renault Mégane E-Tech Electric este o veste mare, atât pentru Renault, cât și pentru oricine are în vedere un hatchback de familie pur electric. Este o veste mare pentru Renault, deoarece aceasta este prima dintre mașinile sale care se află pe o nouă structură, care va sta la baza multor modele în anii următori, inclusiv viitorul SUV Nissan Ariya, Nissan și Renault fiind parte a aceluiaşi grup.

Și este o veste mare pentru oricine cumpără o mașină de familie, deoarece această versiune complet nouă este disponibilă numai în formă complet electrică.

Ce versiuni vor fi disponibile în România

În România, vehiculul 100% electric va avea trei niveluri de echipare : Equilibre, Techno și Iconic.

Equilibre este nivelul de bază și are în dotare un pachet de baterii de 40 kWh și un motor electric de 130 CP. Prețul de vânzare începe de la 32.900 de euro. Equilibre este dotat cu senzori de ploaie, faruri LED, asistență pentru menținerea benzii, avertizare de coliziune frontală, cameră video spate și jante din aliaj de 18″.

Techno reprezintă versiunea intermediară și are un preț de pornire de la 40.900 de euro. În această versiune, vehiculul este dotat cu baterie de 60 kWh și motor electric de 220 CP. În plus, are un ecran de 12 inch, faruri direcționale, volan încălzit, șase difuzoare audio, servicii Google Automotive +, iluminare ambientală, oglindă centrală cu auto reglare. Jantele sunt de 20 inch.

Versiunea premium este Iconic al cărui preț începe de la 45.400 de euro. În plus față de nivelul de echipare Techno are interior personalizabil cu scaune din piele, senzori față, spate, laterali, sistemul multimedia premium OpenR Link și caroserie biton.

În România, plasarea comenzilor va fi posibilă din februarie 2022, deci dacă te interesează să schimbi mașina s-ar putea să poți apela și la programul Rabla Plus.