Redwall devine serial pe Netflix, un fel de Game of Thrones cu șoareci, cârtițe și iepuri

Printre numeroasele proiecte la care lucrează Netflix în viitorul apropiat, se numără Redwall, ecranizarea unei serii de cărți fantastice.

După finalul Game of Thrones, mai multe posturi TV și servicii de streaming s-au străduit să atragă publicul fascinat de fantasy prin producții extravagante cu bugete generoase. Cea mai recentă astfel de tentativă vine de la Netflix și estet intitulată Redwall, o serie de cărți care se va reflecta într-un lung metraj și un serial.

În timp ce mulți dintre noi abia așteaptă să vadă cel de-al doilea sezon din The Witcher, Netflix tocmai a anunțat că va adapta cărțile lui Brian Jacques din seria Redwall. Cu câteva particularități comune cu Game of Thrones, cărțile respective ilustrează o lume fantastică a cărei acțiune gravitează în jurul aventurilor unor șoareci, cârtițe și iepuri. Cu toții trăiesc în Redwall Abbey, o abație.

Lung metrajul bazat pe prima carte Redwall va avea în spate un scenariu scris de Patrick McHale. Acesta din urmă este cunoscut mai ales pentru Over the Garden Wall al celor de Disney. La scurt timp după ar urma să ajungă pe îndrăgitul serviciu de streaming și un serial bazat pe aceleași scrieri ale lui Brian Jackques. Acțiunea serialului va gravita însă în jurul aventurilor fascinante ale lui Martin the Warrior, un șoarece legendar care mai târziu ajunge să inspire cetățenii din Redwall.

Fiind construit în jurul unor animale cu abilități fantastice, Redwall va ajuta Netflix să atragă în curtea sa amatorii de fantasy de toate vârstele. The Witcher a încercat să facă ceva similar, dar în final s-a adresat aproape exclusiv adulților, datorită scenelor de nuditate și violență grafică.

Cea mai mare întrebare legată de Redwall ține însă de modul în care vor arăta aceste producții din punct de vedere vizual. Nu este exclus să discutăm de niște animații 2D drăguțe, dar Netflix a investit în ultimii ani și în creații CG, precum Ghost in the Shell.