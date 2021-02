Netflix face valuri la Globul de Aur: 42 de nominalizări pentru serviciul de streaming

Nu mai există niciun dubiu în legătură cu calitatea producțiilor Netflix. La următoarea ediției a premiilor Globul de Aur, serviciul de streaming se bucură de 42 de nominalizări.

La fel ca în urmă cu un an, Netflix este pe primul loc când vine vorba de nominalizările pentru Golden Globes. În total, îndrăgita platformă de divertisment are 22 de nominalizări la categoria lung metraje și alte 20 de nominalizări în ceea ce privește serialele pe care le distribuie. În vârful piramidei se află creații precum Mank, The Trial of the Chicago 7 și The Crown.

Pe următoarele poziții în clasamentul nominalizărilor se află Amazon Studios din spatele Prime Video și HBO, din spatele serviciilor HBO Max și HBO Go. Acestea din urmă, însă, trebuie să se mulțumească cu doar 7 nominalizări la Globul de Aur. În contextul în care Home Box Office făcea valuri la aceste gale de premii în urmă cu câțiva ani, este evident că schimbarea obiceiurilor de vizionare ale utilizatorilor a dus la investiții mai ale Netflix în direcția corectă.

La prima vedere, ai fi tentat să crezi că victoria Netflix are legătură cu pandemia, iar faptul că oamenii au stat mai mult în casă a amplificat performanța serviciului de streaming. În realitate, nu este deloc așa. Nominalizările din 2021 sunt doar o continuare a unui trend început în urmă cu câțiva ani.

Mai puțin relevante în această piață de streaming sunt Hulu cu 6 nominalizări și Apple TV+. Creațiile gigantului din Cupertino trebuie să se mulțumească cu trei nominalizări, pentru Ted Lasso, Wolfwaker și Jason Sudekis pentru rolul principal din Ted Lasso. Chiar și așa, vorbim de un upgrade față de acum un an, când Apple s-a mulțumit cu o singură nominalizare pentru The Morning Show.

Ediția cu 78 a Golden Globes se va difuza pe 28 februarie de la ora 8PM ET. Prezentatoare vor fi Tina Fey din New York și Amy Poehler din LA.