Reduceri fără precedent la jocurile de Nintendo Switch: ce cumperi de Mar10 Day

Dacă ești fan al jocurilor pentru Nintendo Switch, nu trebuie să ratezi reducerile disponibile doar astăzi, cu ocazia Mar10 Day. Niciodată nu au fost mai ieftine.

La fel cu May 4 a devenit ziua internațională Star Wars, datorită referințe la fraza May the Force be with you! (Fie ca forța să fie cu tine), 10 martie este ziua internațională a lui Mario și, implicit Nintendo. Logica din spate este că 10 martie sau Mar10 arată precum numele lui Mario.

Detaliile de fond sunt însă mai puțin relevante reducerile de care te poți bucura de astăzi și până pe 13 martie. Este important de reținut că te poți bucura de aceste oferte atât pe Amazon, cât și pe magazinul virtual Nintendo eShop. Nu este exclus să vezi ofertele la creațiile Nintendo și pe magazinele online de la noi.

Până pe 13 martie, poți cumpăra cu o reducere de 35% jocuri precum Super Mario Party, Luigi`s Mansion 3, Super Mario Maker 2, Mario Tennis Aces. Dacă nu știai că există atât de multe jocuri cu Mario, nu ești singur. În final, toate jocurile menționate mai sus sunt sub 39 de dolari, cel mai mic preț disponibil vreodată pentru multe dintre ele.

Pe lângă jocurile oferite de Nintendo la reducere, pe Amazon găsești oferte și la alte titluri cu Mario în centrul atenției. Pentru Super Mario Odyssey și Marios Bros. U Deluxe costă 39 de dolari, în timp ce Mario Kart 8 Deluxe este redus până la 49 de dolari.

Aceasta s-ar putea să fie și ultima ocazie pentru a achiziționa Super Mario 3D All-Stars. Colecția clasică de jocuri cu Mario, reinventate pentru Switch va dispărea pentru totdeauna începând cu 31 martie, atât din magazinul virtual Nintendo, cât și de pe rafturile magazinelor obișnuite.

Aniversarea lui Mario nu se reflectă doar în reduceri la jocurile menționate, ci și în elemente tematice pe care le găsești în Animal Crossing: Pocket Camp și Animal Crossing: New Horizons.