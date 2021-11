Propulsați în lumina reflectoarelor: oamenii de știință între faimă, putere și ura internetului

Pandemia a catapultat-o ​​pe Devi Sridhar la un nivel de faimă pe care cu greu și l-ar fi putut imagina.

În urmă cu doi ani, ea era o profesionistă desăvârșită, studia focare de boli din Brazilia, India și Haiti și conducea programul de guvernare globală a sănătății la Universitatea din Edinburgh.

Sridhar, care are 37 de ani, era expert în mass-media; ea fusese co-autoarea unei cărți cu Chelsea Clinton și a vorbit adesea despre sănătatea globală. Dar, pe măsură ce COVID-19 a explodat, lumina reflectoarelor a strălucit mult mai mult. A început să sfătuiască guvernul scoțian cu privire la politicile de pandemie, să apară în mod regulat la emisiunile TV de dimineață din Regatul Unit și să scrie o rubrică săptămânală pentru The Guardian. Ea are o carte despre pandemie care va apărea în primăvara viitoare și a strâns peste 300.000 de urmăritori pe Twitter.

Sridhar este unul dintre zecile de cercetători, mulți în domenii precum epidemiologie, virologie și sănătate globală, care anterior au atras puțin interes public, care au devenit celebri aproape peste noapte când au apelat la rețelele sociale pentru a comenta politicile și știința pandemiei.

Faimă nedorită

„Este real și spectaculos!” a exclamat Savannah Guthrie, co-gazda The Today Show, cu referire la un episod legendar Seinfeld, după ce i-a luat un interviu lui Ashish Jha, decanul Școlii de Sănătate Publică a Universității Brown. În Germania, virologul Christian Drosten are de patru ori mai mulți abonați pe Twitter — 800.000 — decât următorul lider probabil al țării sale, Olaf Scholz. „Pentru pălăriile din folie de tablă sunt o enervare, pentru toți ceilalți, un Chuck Norris al științei”, a cântat trupa de skate punk ZSK, într-un cântec tribut adus lui Drosten.

Aceste personalități de știință își navighează faima cu un amestec de entuziasm, anxietate, epuizare și incertitudine cu privire la cum va arăta viitoarea lor viață profesională. „Anonimatul de a putea să-mi fac lucrurile a dispărut”, spune Sridhar, care a fost întâmpinat de un urmăritor pe Twitter la un curs de yoga.

Sridhar și-a găsit vocea la începutul pandemiei și nu a ezitat să o folosească. „O parte din munca mea este să spun adevărul puterii. Și guvernul Regatului Unit, din punctul meu de vedere, a greșit”, a scris ea pe Twitter în martie 2020, după ce prim-ministrul Boris Johnson a anunțat strategia de combatere, mai degrabă decât să încerce să stăpânească virusul. În noiembrie 2020, ea a spus unei comisii a Camerei Comunelor că dorința publicului pentru un Crăciun normal era o iluzie: „Trebuie să vorbesc direct. Virusului nu-i pasă dacă este Crăciun.”

Atunci când colegii se ceartă

Golul informațional pe care Sridhar și alții au încercat să-l umple a fost creat parțial de luni de comunicare slabă din partea multor guverne și agenții de sănătate publică, spune Lawrence Gostin, directorul Institutului O’Neill pentru Dreptul Național și Global al Sănătății de la Universitatea Georgetown. „Au luat atât de multe decizii greșite în ceea ce privește comunicarea privind sănătatea”, spune el. Sridhar poate „explica ceea ce știm, ceea ce nu știm și ce facem pentru a afla ce nu știm”, spune Gostin, care o cunoaște de ani de zile. Ea „înțelege știința și este capabilă să o transmită într-un mod simplu, clar și onest”. Mulți dintre prietenii britanici ai lui Gostin o ascultă pe Sridhar în detrimentul propriului guvern, spune el.

Dacă pandemia le-a dat unor oameni de știință un megafon, a adus și o grămadă de noi provocări și griji. „Pe de o parte, sunt foarte privilegiat să am o platformă atât de mare și, în același timp, este un spectacol epuizant și de tot rahatul”, spune Angela Rasmussen, virolog la Universitatea din Saskatchewan, a cărui reach pe Twitter a explodat de la 250 de persoane la 250.000. În primul rând, oamenii de știință se pot implica mai ușor în politica pandemiei și pot suferi consecințele. Sridhar, de exemplu, sfătuiește guvernul scoțian condus de Partidul Național Scoțian pro-independență. Astfel, a ajuns o țintă preferată pentru cei din Anglia care se opun unei Scoții independente. Își face griji dacă sinceritatea ei îi va pune în pericol capacitatea de a-și asigura finanțare în viitor. „Contestați instituția”, spune ea. „Aceștia sunt oamenii care fac parte din toate panelurile de granturi din Londra.”

David Fisman, un epidemiolog de la Universitatea din Toronto, care a fost un critic vocal al unor politici pandemice din Canada, spune că răspunsurile colegilor i-au tensionat relațiile profesionale. „Nu cred că ierarhizarea colegilor, în ceea ce îi privește cei pe care îi stimez mult și pe cei pe care îi stimez mai puțin, arată după doi ani de pandemie, așa cum a arăta la început acesteia”, spune el.

Publicul larg poate fi și mai sălbatic

La fel ca mulți cercetători care își exprimă opinii puternice, în special femei, Sridhar a primit mesaje online vicioase de la cei care se opun măștilor, blocajelor și vaccinurilor. „Ești cumva o cățea nazistă întreb pentru un prieten?” i-a scris un utilizator de Twitter, după ce a susținut vaccinarea copiilor împotriva COVID-19. „De câte ori deschid Twitter-ul, sunt atât de copleșită de cât de supărat este”, spune Sridhar. Ea încearcă să se gândească la personajul ei online ca la un avatar pe care oamenii își proiectează fricile, furia și frustrarea. „Este un univers diferit, există reguli diferite”, spune ea. „Nu este de fapt adevărat.”

Totuși, ea nu era pregătită pentru ură. „În sănătatea publică, noi am fost întotdeauna băieții buni”, spune ea. Crescând în Miami ca fiică a doi medici din India, interesul lui Sridhar pentru sănătate s-a intensificat în jurul vârstei de 12 ani, când tatăl ei a fost diagnosticat cu cancer. La 18 ani, ea a devenit cea mai tânără persoană din Statele Unite care a primit o bursă Rhodes pentru a studia la Universitatea din Oxford, unde a terminat un doctorat în antropologie, concentrându-se pe legătura dintre malnutriție și bolile infecțioase din India.

Comportamentul ei este marcat de o stare de optimism, iar Sridhar și-a păstrat o ireverență veselă de-a lungul anilor – a purtat cândva șlapi la Palatul Buckingham – și în timpul COVID-19. Ca răspuns la recentul mesaj de ură prin care se cere să știe dacă este nazistă, Sridhar a dat un răspuns: „Ultima dată când am verificat… nu eram. Sper că îți vei anunța prietenul! Îmi plac smoothie-urile verzi, prăjitura de ciocolată a lui Nigella, plajele superbe din Scoția. În cazul în care prietenul tău te întreabă.” Ea a încheiat cu un emoji care îmbrățișează.

Viitorul post-pandemic

Ce se va întâmpla cu aceste nume cunoscute când pandemia se va domoli? Rasmussen plănuiește să continue să posteze pe Twitter despre viruși, „dar sper că există și ocazia pentru mai multe tweet-uri despre Beverly Hills, 90210”.

Michael Bang Petersen, un politolog la Universitatea Aarhus, prezice că mulți oameni de știință celebri vor continua să vorbească. Atenția se poate dovedi un impuls în carieră, observă el, ajutând oamenii de știință să-și asigure promovări și finanțare. Rasmussen, de exemplu, spune că și-a găsit un nou loc de muncă și noi colaborări prin Twitter. „Fără îndoială, propria mea muncă a fost transformată permanent.”

Oamenii de știință sinceri au, de asemenea, posturi publice de apărat, spune Petersen. „La început, toată lumea încerca doar să-și dea seama ce se întâmplă”, spune el. „Acum, oamenii de știință sunt din ce în ce mai blocați într-o anumită poziție.” El își face griji că va crește, mai ales dacă oamenii de știință încearcă să-și păstreze adepții după pandemie. „De exemplu, dacă, în calitate de om de știință, v-ați creat o mulțime de adepți fiind ușor sceptici cu privire la unele dintre vaccinuri”, spune el, „atunci puteți continua această concentrare doar cu alte tipuri de vaccinuri.”

Gostin speră că încrederea în agențiile de sănătate publică va reveni, potențial diminuând lumina reflectoarelor asupra oamenilor de știință acum renumiți. „Va fi întotdeauna loc pentru aceste voci independente ale rațiunii, dar sper că în viitor vor amplifica și explica mesajele agenției de sănătate publică, mai degrabă decât să le contrazică”, spune el.

La rândul ei, Sridhar speră să dispară în fundal. Și dacă va lovi o altă pandemie? „Am un grup grozav de cercetători mai tineri. Probabil că voi da ștafeta unuia dintre ei”, spune ea. „Simt de parcă mi-am făcut mandatul.”