Primul zbor SpaceX ”de relaxare”, confirmat: un miliardar care duce oameni obișnuiți în spațiu

Se discută de mulți ani de posibilitatea oamenilor obișnuiți, cu buzunare adânci, de a călători în spațiu. SpaceX facilitează acest vis și avem detaliile referitoare la primul client.

Până acum, părea SF ideea călătoriei în spațiu pentru altcineva decât astronauți care s-au pregătit o viață întreagă pentru asta. Între timp, lucrurile s-au mai simplificat pe marginea acestui subiect, iar avansurile tehnologie au facilitat călătorii semnificativ mai confortabile în jurul planetei noastre.

Primul care își permite o astfel de experiență turistică este Jared Isaacman, un tânără care va împlini în curând 38 de ani. Dacă nu era evident, el nu este o persoană obișnuită. Printre altele, a devenit miliardar cu avioane de luptă. Acum, antreprenorul negociază achiziţionarea unui zbor organizat de SpaceX, compania lui Elon Musk. Scopul final este să ”rătăcească” prin spațiu, luând cu el şi trei oameni „obișnuiți”, relatează Rai News, citat de Rador.

Ca un detaliu drăguț, Isaacman are și un scop filantropic în spatele aventurii sale în spațiu. Este vorba de o strângere de fonduri de 200 de milioane, jumătate din bani venind din bugetul personal. Acei bani urmează să fie alocați St. Jude Children`s Research Hospital.

Un lucrător în domeniul sănătății de la St. Jude a fost deja selectat pentru misiunea spaţială, astfel încât locurile rămase sunt doar două care, în octombrie, vor fi ocupate de un donator al spitalului, tras la sorți, și de un antreprenor care îşi face toate plățile prin intermediul instrumentelor puse la dispoziție de compania americană Shift4 Payments, compania de procesare a cardului de credit Isaacman din Allentown, Pennsylvania.

Misiunea de agrement este intitulată Inspiration4, va decola din Florida și, conform spuselor lui Elon Musk, ar trebui să dureze între 2 și 4 zile. ”Aceasta este o etapă importantă pentru a ne permite nouă, tuturor, accesul la spațiu”, a spus Musk în timpul unei conferințe de presă care s-a desfăşurat la sediul SpaceX din Hawthorne, California.

Announcing the first commercial astronaut mission to orbit Earth aboard Dragon → https://t.co/MbESvnakAD pic.twitter.com/ukLsjFfRjk

— SpaceX (@SpaceX) February 1, 2021