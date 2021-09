Popularitatea Telegram a explodat: așa știi că WhatsApp nu mai este la modă

Pentru o perioadă, nu a fost foarte clar dacă Telegram va ajunge vreodată să concureze de la egal la egal cu WhatsApp. Între timp, zarurile au fost aruncate, iar pe segmentul aplicațiilor de chat, aplicația deținută de Facebook nu mai face legea la nivel global.

La începutul acestui an, oficialii Facebook au dat-o grav de gard printr-un comunicat defectuos. Au anunțat la acea vreme că mesajele tale de pe WhatsApp, o altă companie a lui Mark Zuckerberg, vor fi partajate cu Facebook în scopuri comerciale. Inițiativa a sunat foarte prost, deși explicația din spate era cam de zece ori mai nevinovată și viza în mod exclusiv mesajele pe care le expediezi către conturi de business ce sunt administrate în mod centralizat prin Facebook.

Cu alte cuvinte, dacă trimiteai un mesaj la o cofetărie, administratorul afacerii putea să-ți vadă mesajul și să răspundă la el printr-o consolă de administrare din cea mai populară rețea de socializare de pe mapamond. Atât. Discuțiile tale cu prietenii de pe WhatsApp nu ar fi trecut niciodată prin fața ochilor lui Zuckerberg. Până ca situația să se clarifice însă, răul a fost făcut, iar oamenii au căutat alternative.

Telegram, cea mai atractivă alternativă la WhatsApp

Telegram tocmai a intrat în clubul cât se poate de select al aplicațiilor cu peste un miliard de descărcări, o altă confirmare a faptului că a devenit principalul rival pentru WhatsApp. Acest anunț reprezintă doar cea mai recentă veste bună din partea companiei, după primă jumătate de an în care popularitatea sa a crescut într-un ritm cât se poate de accelerat.

Deși are o vechime destul de mare pe piață, a apărut pe 14 august 2013, doar în prima jumătate a acestui an a mai înregistrat 214,7 milioane de instalări. Comparativ cu această perioadă din 2020, acum un an, în aceeași perioadă, se bucura de doar 133 de milioane de download-uri. Cu alte cuvinte, Telegram a crescut cu 61% în prima jumătate a acestui an.

În final, Telegram a intrat în clubul select al aplicațiilor cu peste un miliard de instalări. Lista mai include doar 15 aplicații, printre care WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify și Netflix.