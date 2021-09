Pandemia a grăbit telemedicina: cât de pregătită e țara noastră pentru digitalizarea sănătății

Pandemia ne-a schimbat și pe noi, dar și lucrurile din jurul nostru. De la obiceiurile zilnice, la muncă, școală, până la sănătate. Totul s-a mutat în online, inclusiv sănătatea. Oamenii aveau nevoie de consultații medicale, dar era prea riscant să iasă din casă. Așa a devenit mai pregnantă telemedicina.

În țara noastră, înainte de pandemie, exista, desigur, telemedicina. Dar digitalizarea sănătății s-a accentuat în ultimul an. Chiar dacă avea potențial, avantaje și un grad de evoluţie tehnologică accelerată în ultimii ani, utilizarea sa era încă foarte redusă la începutul anului 2020 în România. Deşi în reglementările specifice anterioare pandemiei Covid-19 există referiri la telemedicină (telemedicină rurală şi sistemul informatic de telemedicină al apărării), existând şi câteva proiecte pilot, acestea sunt lacunare şi se poate spune că nu au favorizat dezvoltarea acestor servicii la scară largă.

Cu toate acestea, în contextul pandemiei și al distanțării sociale, dar ţinând cont de nevoia de a se răspunde cât mai rapid necesităţilor medicale imediate ale populaţiei, dar şi de limitarea riscurilor răspândirii virusului, telemedicina a fost una dintre practicile adoptate rapid de operatorii de servicii medicale atât privaţi, cât şi de stat.

Telemedicina a fost propulsată de pandemie

La finalul lunii noiembrie, cadrul legal general aplicabil telemedicinei a fost, în sfârşit, definit de Guvern, fiind publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, conform ZF.ro. Prin norma adoptată se conturează posibilitatea acordării asistenţei medicale prin telemedicină de către unităţile sanitare publice şi private, indiferent dacă acestea se află sau nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Referitor la OUG 196/2020, potrivit dispoziţiilor legale nou-introduse, telemedicina este definită ca reprezentând totalitatea serviciilor medicale furnizate la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a personalului medical şi a pacientului, pentru stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afecţiuni sau indicarea unor metode de prevenţie a bolilor, în mod securizat, prin intermediul tehnologiei informaţiei şi mijloacelor electronice de comunicare, conform aceleiași surse.

Printre serviciile medicale prin telemedicină, putem enumera: teleconsultația, teleexpertiza, teleasistența, teleradiologia, telepatologia, telemonitorizarea. OUG 196/2020 a reprezentat un prim pas firesc în implementarea telemedicinei, în contextul noii normalităţi, dar este absolut necesar ca întreg fluxul acesteia să fie reglementat într-un mod cât mai detaliat.

Paşii foarte importanţi implică, în acest moment, stabilirea cadrului legislativ detaliat, deci inclusiv a normelor de punere în aplicare a sistemului de telemedicină. Trebuie, de asemenea, potrivit ZF, referiri concrete asupra modului de decontare a acesteia, asigurării securităţii şi portabilităţii datelor, pregătirea unor soluţii IT pentru crearea platformelor de programări/consultaţii/emitere de reţete (probabil) online, transmiterea informaţiilor în timp real intre diferite sisteme IT, dosarul electronic al pacientului etc.

Ai consultații acasă sau în concediu

În doar câteva minute, cu un simplu click, ai acces la cei mai buni profesioniști în sănătate, atât din România, cât și din străinătate. Fără să stai la coadă într-un hol aglomerat sau să aștepți câteva luni pentru a avea acces la medicul dorit. Poți să stai pe canapeaua ta și să iei legătura cu un specialist cu care să-ți discuți problemele de sănătate.

Una dintre platformele de telemedicină care oferă consultații online este platforma de telemedicină sosmydoctor.com. Aceasta reunește nume importante din toate domeniile medicinei, atât din România, cât și din străinătate, care sunt la dispoziția pacienților pentru consultație medicală de specialitate, conform Economica.

Se adresează pacienților din Europa, iar medicii de top sunt din România, Turcia, Italia, Germania, Marea Britanie și în curând chiar din America. În cadrul acestei platforme poți găsi specialiști de top din întreaga lume, cu diverse specializări (chirurgie, obstetrică-ginecologie, dermatologie, pediatrie, boli infecțioase, urologie-nefrologie, psihiatrie, psihologie, stomatologie, nutriție și boli metabolice etc).

Dar poți beneficia nu doar acasă de telemedicină. Visezi la noi locuri de vizitat și aventuri pentru următorul concediu? Probabil ți-ai planificat vacanța în detaliu, ai petrecut ore întregi cu ochii în ecranul computerului, având cincizeci de file deschise în același timp și ești atât de entuziasmat să fii acolo, acum, în concediu. Dar, din păcate, intervine o problemă medicală. Fie te îmbolnăvești tu sau unul dintre copii.

Progresele tehnologice susțin telemedicina

Te afli într-un oraș sau o țară străină și nu știi cât de gravă ar putea fi situația sau unde să găsești un medic. În aceste condiții, există o soluție simplă, pe care o poți găsi chiar pe telefon – myTeleDoc, o aplicație care te pune în contact cu un medic în doar câteva secunde. TeleDoc, una dintre cele mai inovatoare start-up-uri TeleHealth cu sediul în Austria, și-a lansat noua aplicație de telemedicină, myTeleDoc, pe piața din România. Serviciile sunt disponibile prin intermediul aplicației pe IOS, Android, dar și pe dispozitivele Huawei. Aplicația te va ajuta dacă ai nevoie de un medic în timp ce ești în vacanță.

Telemedicina ar putea fi cheia rezolvării tuturor acestor probleme și ar aduce medicii mai aproape de pacienți, indiferent că aceștia se află la două saloane sau la două orașe distanță. De cele mai multe ori, distanța este obstacolul principal când vine vorba de primirea sau de oferirea de asistență medicală, fie că vorbim de vizite de rutină sau de chestiuni mai grave, unde un asemenea factor devine critic.

Viitorul telemedicinei este deja asigurat: progresele tehnologice nu par să mai încetinească, iar asta nu poate decât să aducă beneficii din ce în ce mai mari în toate sferele, inclusiv în medicină, doctorii având posibilitatea de a obține informații rapide, detaliate și precise despre pacienții pe care îi au în grijă.

Există deja programe, precum clmtrackr, care pot analiza expresiile faciale ale unei persoane și pot depista chiar semne ale unor probleme mentale, o astfel de aplicație putând fi folosită pentru monitorizarea stării de bine a pacienților. De asemenea, IBM, de exemplu, care l-a creat pe Watson, un sistem cu inteligență artificială. Acesta ar putea fi folosit, spre exemplu, pentru a ajusta dozele de insulină are diabeticilor și pentru a le preveni crizele.

Telesănătatea face sistemul de sănătate mai echitabil

În Statele Unite, spre exemplu, guvernul federal a intervenit la începutul pandemiei, în martie 2020, pentru a reduce barierele în calea utilizării telemedicinei, inclusiv înlăturarea restricțiilor geografice, extinderea tipurilor de servicii care ar putea fi furnizate virtual și acordarea de rambursări pentru vizite virtuale echivalente cu cele pentru vizitele la cabinet. Trecerea la telesănătate în Statele Unite în timpul pandemiei a fost dramatică.

În toamna anului 2020, aproape două treimi dintre beneficiarii Medicare au raportat că furnizorul lor a oferit programări de telesănătate, în creștere cu 18% față de înainte de pandemie. Potrivit unui raport, în martie 2021 au existat de zece ori mai multe vizite de telesănătate decât în ​​martie 2020, iar numărul vizitelor de telesănătate acoperite la asigurătorul de sănătate UnitedHealth Group a crescut de la 1,2 milioane de vizite în 2019 la 34 de milioane în 2020. Telemedicina a prins contur și în Marea Britanie și în alte țări europene, inclusiv Germania, Franța și Norvegia.

Permițând accesul la îngrijirea pacienților de la distanță, indiferent de locul în care aceștia se află, telemedicina are potențialul de a face sistemul de sănătate mai echitabil. Pe măsură ce utilizarea telesănătății se extinde, cercetarea rezultatelor telemedicinei trebuie să se mențină, pentru a se asigura că este utilizată în moduri care ajută pacientul și trebuie luate măsuri pentru a se asigura că telemedicina contribuie, mai degrabă, decât să diminueze echitatea în sănătate.