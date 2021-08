Oferta Digi RCS RDS pe care nu trebuie să o ratezi: niciodată nu a dat asta gratuit

Digi RCS RDS îmbrățișează perioada ofertelor Back to school și anunță un pachet de upgrade semnificativ al conexiunii la internet complet gratuit, pentru o perioadă de timp limitată.

Mai sunt doar câteva zile până la reînceperea noului an școlar. În acest context, Digi RCS RDS vine în ajutorul celor care se întorc la cursuri – elevi, studenți, învățători, profesori – și le propune o ofertă excepțională, special creată pentru sezonul Back to School. Începând cu 30 august, clienții existenți care în prezent au Fiberlink 300 sau Fiberlink 500 pot opta pentru abonamentul superior, Fiberlink 1000, și, timp de 9 luni, nu vor plăti nimic în plus.

Oferta Digi RCS RDS pentru sezonul Back To School

Dacă tot începe școala, cei implicați în procesul educațional, de la elevi și studenți până la învățător și profesori, se vor bucura de cel mai rapid internet de la Digi RCS RDS fără costuri suplimentare pentru o perioadă de 9 luni. Asta înseamnă maxim 940 Mbps download și 450 Mbps upload pe o conexiune stabilă, sigură și rapidă, independent de numărul de dispozitive.

”Timp de aproape două săptămâni, utilizatorii care aleg să facă upgrade internetului beneficiază pe întreaga perioadă a anului școlar de cea mai bună viteză, la prețul ofertei deja contractate. Astfel, clienții care au Fiberlink 300 plătesc în lunile octombrie 2021 – iunie 2022 tot 30 de lei, iar clienții care au Fiberlink 500 achită în perioada respectivă 35 de lei, beneficiind de viteza serviciului Fiberlink 1000.

După finalizarea celor nouă luni de promoție, utilizatorii vor plăti 40 lei/lună pentru Fiberlink 1000. Upgrade-ul aferent campaniei Back to School presupune prelungirea contractelor pe 24 de luni. Campania este destinată doar clienților existenți, care au deja contractat un serviciu de internet fix de la DIGI, și se derulează exclusiv online, pe site-ul DIGI.ro.”, se arată în comunicatul companiei pe marginea subiectului.

Ca referință, pe teritoriul Românie, Digi are cea mai extinsă și modernă rețea de fibră optică, acoperind, la finalul anului 2020, peste 7,7 milioane de locuințe. Pe zona de internet fix, este lider național, cu 59% cotă de piață la 31 decembrie 2020, conform datelor ANCOM.