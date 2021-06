Nu le vei mai putea juca pe Xbox: când dispar jocurile de pe platformă

Xbox Game Pass are o mulțime de jocuri care merită jucate, însă unele dintre ele vor dispărea în curând din serviciu. Microsoft a listat jocurile care vor părăsi serviciul pe 1 iulie și există câteva titluri mari pe listă.

Vestea bună este că aflăm despre aceste dispariții cu câteva săptămâni de timp, așa că, dacă te afli în mijlocul uneia dintre ele, încă ai suficient timp pentru a le termina. După cum a fost observat de Wario64 pe Twitter, Microsoft a dezvăluit opt ​​jocuri care părăsesc Xbox Game Pass începând cu data de 1 iulie.

Unele dintre jocurile care pleacă sunt jocuri de consolă, în timp ce altele sunt pe PC, ceea ce explică de ce unele jocuri apar în ambele imagini partajate de Wario64. Monster Hunter World este probabil cel mai mare joc care pleacă din punct de vedere al recunoașterii numelui.

Este, de asemenea, un titlu care se află pe Xbox Game Pass de atât de mult timp, mai bine de doi ani, încât începea să se simtă ca o adăugare permanentă. Alte titluri care părăsesc serviciul includ Outer Wilds, Marvel vs. Capcom: Infinite, Battle Chasers: Nightwar, Soulcalibur VI, The Messenger, Mistover și Out of the Park Baseball 21.

Games leaving Game Pass console and PC on July 1st pic.twitter.com/6y4MIILq7t — Wario64 (@Wario64) June 17, 2021

Outer Wilds părăsește platforma Xbox

Outer Wilds, în special, este probabil un titlu care va fi ratat de mulți, mai ales având în vedere răspunsul critic de care s-a bucurat când a fost lansat în 2019. Messenger este un alt titlu indie cu un anumit prestigiu în spatele numelui său, deoarece este un joc interesant, cu atât mai mult cu cât amintește de jocurile clasice Ninja Gaiden.

Apoi, avem și o pereche de jocuri de luptă de înaltă calitate care părăsesc serviciul în Marvel vs. Capcom: Infinite și Soulcalibur VI. Toate aceste jocuri pleacă de la 1 iulie, potrivit Wario64, oferind jucătorilor încă două săptămâni cu ei înainte să dispară. Probabil că nu va dura prea mult până când Microsoft va confirma următorul lot de jocuri care se îndreaptă spre serviciu, așa că rămâne de văzut ce titluri va anunța gigantul tehnologic.