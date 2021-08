Noul Galaxy S22: specificații, cameră și capacitatea bateriei: de ce concurează cu iPhone 12 mini

Este timpul să ne îndreptăm atenția asupra unui smartphone emblematic: Samsung seria Galaxy S22.

În continuare, voi detalia specificațiile hardware cheie ale celor trei modele S22. Experții spun, conform Gsmarena, că designul general este o ușoară evoluție a aspectului actual al Galaxy S21.

Începând cu dimensiunile display-ului, se așteaptă ca Samsung să ne aducă un Galaxy S22 de 6,01 inci, alături de un Galaxy S22 + de 6,55 inci și un model Galaxy S22 Ultra de 6,81 inci. Ca referință, Galaxy S21 din acest an are un display de 6,2 inci, S21 + are o diagonală de 6,7 inci, în timp ce dimensiunea ecranului S21 Ultra este de 6,8 inci.

Samsung Galaxy S22 – specificații, baterie, cameră

Se spune că toate telefoanele din seria Galaxy S22 prezintă rate de reîmprospătare (refresh rate) de 120Hz, deși modelul Ultra va fi singurul cu rezoluție QHD + și un ecran LTPO (oxid policristalin la temperatură scăzută) care permite modificarea dinamică a ratei de reîmprospătare și, la rândul său, o gestionare îmbunătățită a duratei de viață a bateriei.

Dacă aceste zvonuri se vor adeveri, Galaxy S22 ar fi cel mai mic dispozitiv Galaxy S, de la Galaxy S10e din 2019, și un adevărat smartphone Samsung care să rivalizeze cu iPhone 12 mini.

În ceea ce privește camera foto la Galaxy S22 și S22 +, aceasta va veni cu un nou senzor principal de 50MP 1 / 1,55 inch, alături de un teleobiectiv de 12MP cu zoom optic 3x și o cameră ultra-wide de 12MP. Pe de altă parte, se spune că S22 Ultra are o cameră principală de 108MP, alături de trei senzori auxiliari de 12MP – un teleobiectiv scurt cu zoom optic de 3x, un periscop cu zoom optic de 10x și un snapper ultrawide.

Capacitățile bateriei de pe S22 și S22 + vor fi mai mici comparativ cu predecesorii lor, la 3.800 mAh și 4.000 mAh, în timp ce S22 Ultra va păstra o celulă de 5.000 mAh. Niciun detaliu despre viteza de încărcare încă.

Nu în ultimul rând, se pare că Samsung va rămâne cu chipset-urile Snapdragon 898 pentru majoritatea dispozitivelor sale Galaxy S22, din cauza problemelor de producție și a randamentelor reduse ale SoC-ului Exynos 2200 intern.