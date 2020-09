Cine va fi următorul James Bond după Daniel Craig? Noul nume vehiculat pentru serie

După cum se știe deja, No Time to Die – stabilit în prezent pentru lansare în luna noiembrie – va fi al cincilea și ultimul rol a lui Daniel Craig ca agent fictiv MI6. Bineînțeles, fanii speculează de ani de zile nume despre care cred că vor prelua rolul lui Craig după No Time to Die.

Acum, tradiția James Bond pare că va fi continuată de un mare nume: rolul agentului 007 va fi preluat de Tom Hardy, după cum arată informațiile The Vulcan Reporter.

Încă o supoziție despre James Bond

Deși nu a fost confirmat oficial, The Vulcan Reporter susține că Hardy ar fi fost numit în acest rol încă de la audiția din iunie.

Site-ul a menționat că un anunț oficial de confirmare a rolului lui Tom Hardy în seria James Bond, ar urma să apară în noiembrie, după lansarea No Time To Die. Cu toate acestea, au spus că anunțul ar putea fi întârziat din cauza pandemiei de coronavirus.

Hardy este unul dintre actorii despre care s-a zvonit anterior că va juca următorul Bond, alături de alții, printre care Tom Hiddleston, Idris Elba, Richard Madden și Henry Cavill.

În 2018, Pierce Brosnan, care a jucat rolul agentului 007 între 1994 și 2005, a declarat pentru Daily Mail că el crede că Hardy ar putea juca bine rolul de spion britanic.

“Daniel Craig a fost un Bond incredibil. Este foarte fizic, pare letal. Poți crede cu adevărat că este cineva care ar putea ucide un bărbat”, a spus el. “S-a plâns că a făcut rolul, pentru că a fost solicitat foarte mult din punct de vedere fizic, dar va face următorul film și apoi cred că Tom Hardy ar putea fi un Bond bun. Aș fi fericit să-l văd făcând asta. Aveți nevoie de un actor care să poată să-și facă un pic de mișcare, asta este ceea ce îl face pe Bond”.

Următorul film Bond va fi lansat după No Time To Die, care îl prezintă pe agentul 007 după ce a părăsit serviciul, pensionându-se, și se bucură de o viață liniștită în Jamaica.

Cu toate acestea, pacea lui este de scurtă durată când vechiul său prieten Felix Leiter (Jeffrey Wright) de la CIA se prezintă cerând ajutor.

No Time to Die va debuta pe 12 noiembrie la nivel internațional, cu o lansare în SUA stabilită pentru 20 noiembrie. Tom Hardy a jucat recent în Capone al lui Josh Trank în rolul principal Al Capone.

De asemenea, a narat All or Nothing: Tottenham Hotspur, o serie de documentare sportive axate pe sezonul 2019 – 2020 al clubului de fotbal londonez Tottenham Hotspur.

Hardy lucrează în prezent și la continuarea Venom: Let There Be Carnage, care urmează să fie lansată pe 25 iunie 2021. Post-producția filmului Sony Superhero a început chiar înainte de măsurile de restricție impuse de situația globală provocată de coronavirus, în martie.