Decizia șocantă în mult așteptatul film cu James Bond: ce s-a întâmplat cu “No Time to Die”

Trailerul final pentru “No Time to Die” a sosit inițial prezentând un complot, dezvăluind ultima scenă a lui Daniel Craig, dar a fost eliminat. Cea mai recentă parte din franciza de acțiune apare la cinci ani după evenimentele din “Spectre”, în care Blofeld interpretat de Christoph Waltz a fost capturat și Bond a părăsit serviciul activ de la MI6.

Cu toate acestea, el se simte atras înapoi de către ofițerul de teren CIA interpretat de Jeffrey Wright, Felix Leiter, pentru a ajuta la căutarea unui om de știință dispărut. Bond este pe urmele cuiva care are în plan distrugerea a milioane de oameni.

The wait is over. The final international trailer for #NoTimeToDie. In cinemas from September 30. pic.twitter.com/ld26viOcD6

— James Bond (@007) August 31, 2021