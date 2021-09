Netflix lansează un serial mai puțin obișnuit: poți viziona episoadele în orice ordine vrei

Netflix continuă să experimenteze formate de storytelling. Filmările sunt în curs de desfășurare pentru o serie de thriller-uri numite „Jigsaw”.

Deși nu va fi un proiect interactiv precum „Black Mirror: Bandersnatch” sau „Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend”, va fi un serial neliniar. Potrivit The Hollywood Reporter, poți urmări primele șapte episoade în orice ordine până la final, similar cu seria “Interrogation” de la Paramount +.

„Jigsaw” se bazează pe o poveste reală în care 70 de miliarde de dolari în obligațiuni la purtător de pe Wall Street, care erau expuse riscului din cauza inundațiilor cauzate de uraganul Sandy. Povestea se întinde pe 25 de ani, de la decenii înainte de jaf până la un an după aceea.

Serialul are o distribuție de calitate, cu Giancarlo Esposito, Paz Vega, Rufus Sewell și Jai Courtney, dar și alte nume sonore din industria cinematografică. Esposito, vedeta din “Breaking Bad” și „The Mandalorian” va juca rolul unui hoț veteran care nu poate sta departe de o viață criminală. Între timp, Vega joacă rolul unui avocat care merge dincolo de limite pentru a-i proteja pe cei apropiați.

Ridley Scott se numără printre producătorii executivi ai seriei, care a fost creată de showrunner-ul Erica Garcia. Deocamdată nu există o dată de lansare pentru „Jigsaw”, dar poate merită să fii atent pentru a putea pune piesele puzzle-ului laolaltă când ajunge pe platforma de streaming.

Netflix lansează un film horror interactiv: când îl vei putea viziona

Netflix și WWE lucrează împreună de ceva vreme, iar următorul lor proiect este puțin mai înfricoșător decât de obicei.

“Escape the Undertaker” este un film interactiv de groază care vine pe Netflix pe 5 octombrie – tocmai la timp pentru Halloween.

Filmul îl prezintă pe legendarul Undertaker, alături de Big E, Xavier Woods și Kofi Kingston, care alcătuiesc The New Day, una dintre cele mai populare echipe de wrestling ale WWE din ultimul deceniu. Filmul prezintă, așadar, trio-ul vizitând conacul The Undertaker, care se dovedește a fi „o casă bântuită extremă, plină până la refuz de provocări supranaturale”, potrivit Bloody Disgusting. Vei decide soarta echipei, în timp ce grupul încearcă să „supraviețuiască mâniei lui The Undertaker”.