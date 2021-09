Netflix lansează un film horror interactiv: când îl vei putea viziona

Netflix și WWE lucrează împreună de ceva vreme, iar următorul lor proiect este puțin mai înfricoșător decât de obicei.

“Escape the Undertaker” este un film interactiv de groază care vine pe Netflix pe 5 octombrie – tocmai la timp pentru Halloween.

Filmul îl prezintă pe legendarul Undertaker, alături de Big E, Xavier Woods și Kofi Kingston, care alcătuiesc The New Day, una dintre cele mai populare echipe de wrestling ale WWE din ultimul deceniu. Filmul prezintă, așadar, trio-ul vizitând conacul The Undertaker, care se dovedește a fi „o casă bântuită extremă, plină până la refuz de provocări supranaturale”, potrivit Bloody Disgusting. Vei decide soarta echipei, în timp ce grupul încearcă să „supraviețuiască mâniei lui The Undertaker”.

Alte proiecte legate de WWE au aterizat pe Netflix în ultimii ani, inclusiv un sitcom numit “The Big Show Show”, dar și “The Main Event”, un film în care un copil devine un luptător după ce a găsit o mască magică. Cea mai recentă ofertă se va adăuga la biblioteca tot mai mare de conținut interactiv de la Netflix, care include finalul Unbreakable Kimmy Schmidt, un special Carmen Sandiego, o experiență de mindfulness și, mai recent, jocuri video.

Lumea jocurilor se întâlnește din nou cu Netflix: noul proiect care ajunge pe micile ecrane

Netflix caută o nouă serie care să rupă topurile. După succesul pe care seria The Witcher a avut-o, se pare că alt joc urmează să primească o ecranizare.

Cea mai nouă serie care se pare că ar fi în planul celor de la Netflix se bazează pe jocul Dishonored. Acesta a fost lansat de către Arkane Studios în 2012 și este considerat un titlu de excepție în industrie. Mai mult, acesta a fost urmat de Dishonored 2, lansat în 2016.

Ambele jocuri sunt disponibile pe PC, PS și Xbox, mai mult, posesorii de Xbox Game Pass se pot bucura de el în baza abonamentului.