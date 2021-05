Netflix intră în industria jocurilor video. Ce vom putea vedea pe platforma de streaming în curând

Netflix este în prezent interesat de industria jocurilor video. Compania de streaming din Los Gatos urmărește să-și extindă serviciile, cu o sursă suplimentară de divertisment pentru un alt tip de public.

Potrivit unui raport al The Information, platforma de streaming va începe să intre în industria jocurilor video printr-un serviciu inspirat de Apple. Mai mult, raportul spune că compania va cauta pe cineva care să fie responsabil cu supravegherea lucrurilor care implică extinderea.

O persoană anonimă care cunoaște situația mai bine a spus, de asemenea, că firma californiană este într-adevăr perseverentă pentru a-și îndeplini planurile, care vor aduce beneficii nu doar celor care urmăresc de obicei Netflix, ci și celor care sunt pasionați de jocuri.

În plus, jocul Apple Arcade menționat va veni în pachet – deoarece Netflix dorește să lanseze jocurile printr-un abonament, pe care îl implementează în prezent utilizatorilor care doresc să transmită filme, videoclipuri, documentare, anime și alte medii conexe.

Mai mult, potrivit purtătorului de cuvânt de la Netflix, compania este „încântată” de planurile sale care vor aduce mai mult „divertisment interactiv” publicului, în special fanilor.

„Membrii noștri apreciază varietatea și calitatea conținutului nostru. De aceea ne-am extins continuu oferta – de la seriale la documentare, filme originale în limba locală și reality show-uri”, a spus purtătorul de cuvânt într-un interviu. Implicarea anterioară a Netflix în Game Entertainment

El a adăugat că utilizatorii sunt, de asemenea, mai atrași mai mult de producții precum „You vs. Wild” sau „Bandersnatch”. Sau acele jocuri video care ar putea fi inspirate din celebrele serii precum „To All the Boys”, „Stranger Things” sau “La Casa de Papel”.

Totuși, planurile Netflix de a accesa universul jocurilor video nu mai sunt noi. Anterior, gigantul de streaming a lansat un joc interactiv bazat pe decizia utilizatorului, „Black Mirror: Bandersnatch”. În plus, a lansat propriul său joc video „Stranger Things”, care împrumută concepte și designul din serialul original de televiziune science fiction.

În ultimii ani, am asistat la modul în care Netflix ne-a permis să vedem frumusețea unor filme bazate pe jocuri video precum „Resident Evil”, „The Witcher” și „Sonic the Hedgehog”.

Conform unei liste furnizate de CBR, iată câteva dintre jocurile video pe care Netflix ar trebui să le aducă pe platforma sa: „Metroid”, „Punch-Out: Megalo Box”, „God of War”, francizele „Metal Slug” și „Sly Cooper”.