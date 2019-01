Netflix, dată în judecată din cauza filmului Bandersnatch

Filmul interactiv Bandersnatch, parte din serialul Black Mirror, creat de Netflix, i-a adus companiei un proces, iar despăgubirile cerute nu sunt de ignorat.

Bandersnatch a debutat în urmă cu câteva săptămâni pe Netflix și a reușit să devină destul de popular, mai ales datorită conceptului. Ideea de televiziune interactivă e destul de nouă și nu foarte răspândită, iar Bandersnatch a reușit să ofere o introducere destul de bună în acest segment.

Totuși, nu tuturor le-a plăcut asta: Chooseco LLC este compania care a publicat seria de cărți ”Choose Your Own Adventure”, în anii ’80 și ’90, iar aceasta susține că Netflix i-a încălcat mărcile înregistrate. Astfel, compania de streaming a încercat să obțină o licență pentru marca înregistrată a Chooseco, însă nu s-a ajuns la o înțelegere între cele două părți.

În plângere, Chooseco indică explicit o anumită scenă din film, unde un caracter face o referire la o carte ”Choose Your Own Adventure” – aceasta pare să fie mărul discordiei în acest proces. De asemenea, compania acuză Netflix că ”creează confuzie, denigrează, pătează și diluează calitatea distinctă a mărcii înregistrate Choose Your Own Adventure”, iar că ”tema întunecată și violentă” a Bandersnatch are o influență negativă asupra brandului. Chooseco speră la despăgyburu de cel puțin 25 de milioane de dolari.

Deși e cel mai popular exemplu de acest fel, Bandersnatch nu e primul în care poți să alegi cum vrei să se desfășoare povestea. Until Dawn, de la Sony, The Wayne Investigation, de la Amazon sau Jenny LeClue, Mografi, sunt alte producții similare.

Netflix a fost dată în judecată și de către Templul Satanic, din cauza unei statui cu cap de capră, care apare în The Chilling Adventures of Sabrina. Aceștia spun că statuia e prea similară cu cea a lui Baphomet, iar că astfel, Netflix și Warner Bros. au încălcat drepturile de autor ale Templului.