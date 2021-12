Salariul lui Mihai Bendeac. Câți bani poate să câștige din teatru

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai populari actori. El și-a atras simpatia publicului odată cu emisiunea În puii mei și din ce în ce mai tare odată cu proiectele din televiziune. Acum, el este jurat iUmor, acolo unde alături de Delia și Cheloo face senzație. Un burlac convins și mereu pus pe glume, Mihai Bendeac a vorbit în trecut despre relația lui cu banii.

Actorul a dezvăluit ce salariu are la teatru, iar suma este una neașteptat de mare. Într-o discuție cu Delia Matache, cântăreața spunea că dă mulți bani pe haine și accesorii. Mihai Bendeac i-a povestit colegei sale ce salariu primește la teatru. Desigur, suma pe care o ia ca jurat la iUmor este mult mai mare, însă actorul nu a vorbit despre asta.

Ca actor la teatru, Mihai Bendeac încasează 6.400 de lei.

Actorul a mărturisit, la un moment, că a fost contactat de Pro Tv și a primit o ofertă, însă a refuzat-o.

„Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist.

Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru ‘Românii au talent’. Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid.

Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie”, a spus el.