Moment important pentru lumea artistică din România: prima actriță din România care vinde NFT

Moment special vineri seară pentru lumea artistică din România. Actrița antreprenoare Ada Galeș a lansat o serie de cinci NFT-uri, sub formă de video, în cadrul Romanian Design Week.

Premiera a fost marcată de o reuniune restrânsă a creatorilor de conținut, a artiștilor și a antreprenorilor din domeniul inovației digitale, pe 11 iunie, la Teatrul Național București. Evenimentul a reprezentat o dublă noutate: Ada Galeș este prima actriță din România care a lansat astfel de produse artistice digitale, NFT-uri, iar Romanian Design Week a găzduit pentru întâia oară un astfel de eveniment.

Phoenix Experience este numele sub care s-au lansat cele cinci NFT-uri – Iubire, Fericire, Abundență, Magie și Echilibru, nume deloc întâmplătoare, fiindcă ele exprimă cele mai importante cinci emoții și stări în care Ada Galeș crede și pe care le are transpuse în lumânări parfumate din ceară naturală, în business-ul We Are Phoenix. Dorința ei a fost să ofere publicului o poveste completă, creativă, care să însemne mai mult decât interacțiunea cu un produs de consum.

Ce semnifică primul NFT al unei actrițe în România

„Sunt mândră că am reușit să mă exprim prin lansarea acestor NFT-uri! Sunt cinci video-uri care reprezintă emoțiile transmise prin lumânările business-ului We Are Phoenix, pentru că ne-am dorit ca, în combinație cu arta, oamenii să poată interacționa cu produsul, să se întâlnească cu ceva din ei și să rezoneze cu atributul fiecărei lumânări. În același timp, însă, NFT-urile sunt și despre creativitate, amuzament și interesul pentru new media, business și susținerea artiștilor. E o poveste în sine, de «împreună»”, a spus Ada Galeș.

Actrița spune că NFT-ul ei preferat este “Iubirea”, pentru că prezintă Planeta Pământ ca un întreg, așa cum e și iubirea. Ea spune că ți-a dorit mult să-l reprezinte astfel. După acest video și după ce a investit într-o lumânare, poate noi toți ne vom întreba cum e cu planeta, cu plasticul, cu iubirea, cu cei din jur, spune Ada.

„În premieră la Design GO, parte a festivalului Romanian Design Week, formatul a găzduit în 2021 și lansarea unor non fungible tokens (NFT-uri) făcute în parteneriat de către artiștii Ada Galeș, Anca Prisăcariu, Andrei Cozlac și Călin Țopa, în cadrul evenimentului făcut de We Are Phoenix. Mă bucur că The Institute a contribuit și în acest mod la sprijinirea dezvoltării industriilor creative din România”, a declarat Andrei Borțun, fondator al Romanian Design Week.

Pentru Ada Galeș, evenimentul Phoenix Experience e doar un început. Își dorește să continue să contribuie la munca artiștilor și, de aceea, prin intermediul business-ului We Are Phoenix, dar nu numai, are în plan mai multe proiecte de acest gen în viitor.