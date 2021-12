„Minamata”, o poveste despre bani, putere și nepăsare: ce rol atipic joacă Johnny Depp

După ce a anunțat că nu va mai juca în „Fantastic Beasts”, fanii pot răsufla ușurați pentru că îl vor putea vedea pe Johnny Depp în „Minamata”, o nouă producție cinematografică – de data aceasta una mult mai serioasă.

Johnny Depp revine pe marile ecrane într-o nouă ecranizare semnată de Andrew Levitas. În „Minamata”, Depp joacă rolul unui fotoreporter care se chinuie să dezvăluie secretele sumbre ale unei companii de chimicale din Japonia, în anii ’70.

Noul trailer „Minamata” a fost lansat. Johnny Depp promite să facă cinste rolului pe care îl joacă

Cu toate că vorbim despre un rol atipic pentru Johnny Depp, aspectul fizic al actorului fiind adaptat pentru a se potrivi personajului pe care îl interpretează, artistul promite să se ridice la nivelul așteptat de admiratorii săi.

Acesta interpretează rolul unui fotoreporter care face demersuri pentru a demasca o operațiune ilegală de deversare de substanțe toxice. Acțiunea se petrece în anii ’70, în Japonia.

Scenariul peliculei „Minamata” este bazat pe o poveste reală.

Fotoreporterul W. Eugene Smith investighează o serie de întâmplări din orașul Minamata, Japonia, prefectura Kumamoto, documentând viața locuitorilor din această comunitate și evidențiind lupta lor împotriva unei corporații extrem de puternice, care poluează mediul înconjurător, de peste 15 ani, afectându-le apa, prin deversarea unor cantități industriale de deșeuri toxice. O poveste despre bani, putere și nepăsare.

În film vor mai juca, de asemenea, pe Akiko Iwase, Katherine Jenkins și Bill Nighy.

Cu toate că distribuția este una de excepție și nici cu scenariul nu ne este rușine, „Minamata” pare o peliculă sortită eșecului, încă de la început. Mai ales dacă luăm în calcul noile lansări ale perioadei: „Spider-Man: No Way Home” și „The Matrix: Resurrections” care par să acapareze, de altfel, toate discuțiile online. Cele două vor fi lansate în perioada imediat următoare.

Chiar și așa, „Minamata” ar putea să atragă atenția criticilor, întrucât vorbim despre un subiect serios, bazat pe fapte reale – în plus, unul mai actual ca oricând, luând în calcul gradul ridicat de poluare de pe planeta noastră – chiar și acum, după 50 ani.