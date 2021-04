Microsoft intră în rând cu Sony: lista completă cu jocurile de Xbox care nu mai necesită Xbox Live Gold

Dacă ești mândru posesor al unui Xbox One, Xbox One S, Xbox One X sau Xbox Series X/S, te vei bucura să afli că nu mai trebuie să plătești abonamentul lunar la Xbox Live Gold pentru a te bucura de jocurile din categoria free-to-play. Cu alte cuvinte, jocuri precum Fortnite sau Call of Duty Warzone pot fi experimentate de către oricine, fără costuri suplimentare.

Același gest l-a făcut și Sony în urmă cu mult timp, iar cei de la Microsoft au rămas în urmă la acea vreme. Una peste alta, vorbim de peste 50 de jocuri pe care le poți juca online, fără să mai plătești abonamentului lunar la Xbox Live Gold. Astfel, te poți juca mult mai relaxat cu prietenii și, implicit, mult mai ieftin. De asemenea, în jocurile incluse mai jos, vei avea acces la funcția party chat și la opțiunea de căutare a grupurilor fără să achiți vreun ban.

După cum se poate vedea mai jos, anunțul a fost făcut pe Twitter și nu implică nimic din partea jucătorilor pentru a profita de el.

Free-to-play now means free-to-play. Starting now, all Xbox players can access these free-to-play games with or without an Xbox Live Gold subscription: https://t.co/krFop3Qkg6 pic.twitter.com/CVbRK2hpus — Xbox (@Xbox) April 21, 2021