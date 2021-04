Microsoft face curățenie în Windows 10 și îți taie o funcție utilă: de ce te-ar putea enerva ultima versiune

De la lansarea Windows 10 în 2015, cei de la Microsoft au introdus o serie de funcții noi în sistemul de operare. Din păcate, altele au fost eliminate, iar această practică continuă și în 2021.

În funcție de experiența ta cu Windows 10, sistemul de operare al gigantului din Redmond s-ar putea să te fi încântat destul de mult. Din motive greu de înțeles însă, compania americană a decis să elimine o funcție importantă din platformă.

Este vorba de opțiunea Timeline care, deși va mai fi operațională, îi va lipsi cea mai importantă componentă, sincronizarea între dispozitive. Reprezenta unul dintre cele mai solide argumente pentru a te autentifica cu un cont Microsoft în Windows, iar acum va dispărea.

Într-o postare pe blogul oficial al Windows, tocmai a fost detaliată o nouă actualizare la Windows 10. Aflată momentan în beta, noua iterație vine la pachet cu imposibilitatea de a-ți mai sincroniza întreaga activitatea realizată pe un PC cu al desktop, laptop, tabletă sau telefon pe care folosești același cont de Windows.

”Dacă ai istoricul activității tale sincronizate între dispozitive cu contul tău Microsoft (MSA), nu vei mai avea opțiunea să adaugi activități noi în Timeline. Conturile conectate de tip AAD (Azure Active Directory) nu vor avea de suferit. Pentru a-ți vedea istoricul activității web, Edge și alte browsere au opțiunea să-ți afișeze acivitatea web recentă. De asemenea, poți vedea documente recente folosind OneDrive și Office.”, se arată în comunicatul Microsoft pe marginea subiectului.

Una peste alta, o funcție foarte utilă care a făcut parte din Windows 10 pentru câțiva ani va fi disponibilă doar clienților de business ai Microsoft, cei care activează în mediul enterprise. Ceilalți, vor putea folosi Timeline local, fără sincronizare în cloud, fără comunicare cu alte dispozitive pe care ai făcut efortul de a te autentifica folosind același nume de utilizator și parolă.

Dacă vrei să înțelegi mai bine funcționalitatea Timeline, poți arunca o privire pe postarea pe Twitter de mai jos din 2017, când funcția era în beta.

Introducing Timeline. Easily jump back in time to continue where you left off. #Windows10 #MSBuild pic.twitter.com/e3gxhXnp6W

— Windows (@Windows) May 11, 2017