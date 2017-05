Microsoft împrumută o pagină din manualul Apple și o îmbunătățește: Windows 10 Timeline

Windows 10 Timeline este o nouă funcție ce va fi introdusă în Windows și care îți permite să navighezi mai ușor prin istoricul activităților tale pe PC.

În cadrul conferinței Microsoft Build 2017, cei de la Microsoft au detaliat o mare parte din noutățile pe care ar trebui să le vedem în versiunile viitoare de Windows 10. Următoarea actualizare majoră este intitulată Fall Creators Update, iar printre particulăritățile de care ne vom putea bucura după instalare, se numără și Windows 10 Timeline.

Ideea din spatele Timeline este de a te ajuta să fii mai eficient în momentul în care încerci să-ți aduci aminte la ce lucrai în urmă cu câteva zile sau la primele ore ale dimineții. Partea interesantă este că nu vorbim doar de arhivarea unor documente în ordine cronologică, ci de menținerea unei evidențe detaliate vizavi de aplicațiile cu care ai interacționat, site-urile pe care le-ai accesat și nu numai.

Accesibil din bara de Star, odată activat, Windows 10 Timeline îți afișa aplicațiile active în acel moment. Magia constă într-o linie cronologică afișată pe partea din dreapta a ferestrei pe care o poți utiliza pentru a naviga în trecut. Un click pe orice element afișat în Timeline, readuce în prim plan sesiunea respectivă de activități. Cel mai important atu al Timeline constă însă în propagarea sa simultană pe toate echipamente pe care ești autentificat și pe care ai Cortana. Partea fascinantă este că se aplică până și pe un iPhone sau Android, nu doar un PC sau un smartphone cu Windows 10 Mobile.

Interfața Windows 10 Timeline este foarte similară cu funcția de Time Machine de pe Mac. Diferența este că, Time Machine îți oferă un istoric al fișierelor prin care poți naviga cu ușurință în timp, pe când Timeline se referă și la un istoric al aplicațiilor rulate sau site-urilor accesate. Conceptul din spatele noii funcții pe care o vom vedea în Fall Creators Update se apropie mai degrabă de Continuity, o altă funcție Apple menită să faciliteze tranziția de la iPhone la Mac sau invers atunci când lucrezi la ceva pe un dispozitiv și vrei să continui pe altul.

Introducing Timeline. Easily jump back in time to continue where you left off. #Windows10 #MSBuild pic.twitter.com/e3gxhXnp6W

— Windows (@Windows) May 11, 2017