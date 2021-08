Mercedes revine să atace Renault: vezi despre ce nou model este vorba

Toamna se numără noile modele de mașini, iar Mercedes nu dezamăgește.

Noul model al nemților, Mercedes-Benz Citan, este o versiune premium a modelului lansat anterior de către Renault. Acesta va fi lansat pe piață începând cu luna viitoare, la mai multe luni distanță de modelul similar francez. Una dintre diferențele principale între cele două mașini este faptul că modelul german va avea și o versiune pentru pasageri, Tourer. Mai mult, anul următor este pregătită și varianta electrică, aceasta va purta numele de eCitan. Întreaga gamă va fi produsă de către grupul Renault – Nissan.

Separat, în curs de dezvoltare se găsește o altă variantă și mai sofisticată, care va purta numele de T-Class.

Specificații tehnice

Din punct de vedere tehnic, mașina celor de la Mercedes este mai lungă decât Renault Kangoo. Are o capacitate de încărcare de la 3,05 metri, fiind anunțată și o versiune cu ampatament mărit, care la Renault are 4,9 m³. Per ansamblu, modelul seamănă destul de mult cu vărul său francez. Totuși, partea frontală este complet reproiectată și are atât farurile cât și grila radiatorului care ne amintesc ce marcă de mașină este. Spatele este minimalist, deși modelele mai scumpe vor fi echipate cu faruri și stopuri LED.

Interiorul urmează o rețetă similară și oferă doar minimul în ceea ce privește confortul, deși Mercedes se laudă cu nivelul scăzut al zgomotului. Pe partea tehnologică, vor fi prezente o serie de dotări specifice, între care și sistemul de operare MBUX al celor de la Mercedes, alături de o serie de sisteme de asistență. Mai mult, în funcție de varianta dorită vei putea opta pentru a adăuga un sistem automat al climei, funcția start/stop, frână de mână electrică dar și keyless entry.

Nu în ultimul rând, toate motoarele disponibile vor fi din portofoliul Renault, cu trei versiuni diesel, 1.5 litri, de 75, 95 și 116 CP, împreună cu două versiuni pe benzină ale motorului de 1.3 litri.

Citan va fi produs de către Renault în uzina din Maubeuge, Franța. Prețul pentru modelul de bază va începe de la 23.800 de euro. A fost anunțată și o versiune mai ieftină, de 20.000 de euro, ce va sosi pe piață ulterior, cu mențiunea că prețurile anunțate sunt pentru piața din Germania.