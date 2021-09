Life is Strange urmează să fie lansat într-o nouă versiune. Ce noutate ne aduce Square Enix

Noua versiune a jocului video Life is Strange se va lansa. Inițial, Square Enix a planificat data de 30 septembrie 2021, dar aceasta a fost amânată, datorită provocărilor actuale ale pandemiei globale.

Astfel că, s-a stabilit data lansării în 1 februarie 2022. Între timp, Wavelengths, viitorul DLC Life is Strange: True Colors, cu Steph Gingrich, urmează să fie lansat pe 30 septembrie. Colecția va include imagini și animații îmbunătățite și medii noi. Acestea vin la pachet cu motor și funcții de iluminare noi.

Life is Strange este un joc video de aventură dezvoltat de Dontnod Entertainment și publicat de către Square Enix. Acesta a fost produs pentru Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 și Xbox One. Jocul a fost lansat în cinci părți episodice pe parcursul anului 2015.

El se concentrează pe Max Caulfield, o studentă de 18 ani, care descoperă că are capacitatea de a da timpul înapoi în orice moment. Acțiunea sa are consecințe care se reflectă în viitor. După ce a fost capabilă să prevadă o furtună care se apropia de orașul său, aceasta a fost nevoită să îl protejeze.

De ce s- amânat lansarea noii versiuni Life is Strange?

Potrivit Square Enix, pandemia este cea care continuă să le complice dezvoltarea jocului. Producătorii au nevoie de mai mult timp pentru a lucra la noua versiunea a acestuia. ”Datorită provocărilor continue ale pandemiei mondiale, vrem să ameliorăm orice presiune suplimentară asupra echipei Life is Strange, oferind mai mult timp între lansarea Life is Strange: True Colors și Life is Strange: Remastered Collection”, spun oficialii de la Square Enix.

Ei mai adaugă ”Din acest motiv, am luat decizia dificilă de a amâna lansarea Life is Strange: Remastered Collection pentru toate platformele.” În ultimul timp, asistăm la tot mai multe amânări cauzate de COVID-19. Asta se întâmplă deoarece sunt multe studiouri care resping jocurile pentru a asigura calitatea acestuia.