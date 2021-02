Lidl face surpriza momentului pentru toți românii: mare atenție la acest produs din magazine

Lidl a pregătit o surpriză însemnată pentru toți românii. Prețurile la astfel de produse sunt, de regulă, destul de mari, dar retailerul mizează pe un cost mic și pe un ajutor mare. Sau cel puțin așa pare acum.

Retailerul a anunțat că, din 11 februarie, va avea la vânzare un gadget pentru casă și pentru relaxarea ta. E vorba de un aspirator robot căruia îi dai drumul și face curat în locul tău. Lidl i-a fixat și un preț destul de mic, față de alte produse similare, dar nu-i chiar de pomană.

Robotul acesta are și funcție de spălare. Iar prețul la care îl vei găsi în magazine este de 700 de lei. Acesta va fi vândut sub marca Silvercrest şi are câteva caracteristici cât de cât notabile.

Ce oferă Lidl cu aspiratorul robot?

Acest robot de aspirare vândut de Lidl are funcție de revenire automată la stația de încărcare, iar pentru spălare are un rezervor de apă de 300 ml, iar recipientul de praf are un volum de 300 ml.

Ca nivel de zgomot te poți aștepta la 65 – 70 decibeli. Autonomia vine de la o baterie de 2.400 mAh și cu o încărcare completă ar trebui să țină până la două ore.

Când vine vorba de spălare, poate funcționa în același timp cu aspirarea. Are și două perii laterale pentru o curățare eficientă și 10 senzori anti-coliziune și 3 senzori împotriva căderii. Totodată, ai control și prin telecomandă.

Aspiratorul vândut de Lidl dispune şi de șase moduri de curăţare, în funcție de ce ai nevoie și la ce vrei să-l folosești.

Auto – curățare în mod aleatoriu

Spot – curățare în formă spiralată cu putere de aspirare maximă

Colțuri – curățare de-a lungul laturilor încăperii

Max – curățare cu putere de aspirare maximă

Programare – curățare cu timp de pornire prestabilit

Mod de ștergere – curățare umedă cu lavetă din microfibră

Poți vedea aspiratorul, până ajungi la magazin, aici.