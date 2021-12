Legătura dintre Frank Sinatra și Netflix: ce plănuiește gigantul de streaming

Celebrul cântăreț și actor, Frank Sinatra, va fi portretizat într-o nouă dramă de televiziune. Responsabil este, așa cum era de așteptat, gigantul de streaming, Netflix.

În mod cert, există foarte puțini oameni, pe lumea asta, care să nu fi auzit de Frank Sinatra, chiar și acum, la mai bine de 23 ani de la moartea acestuia. Actor, cântăreț și mare „Don Juan” în lumea Hollywood-ului, Sinatra a reușit să-și capete nemurirea prin tot ceea ce a făcut, de-a lungul carierei sale. Un personaj șarmant și, totodată, extrem de talentat care reușea prin câteva acorduri sau vorbe să capteze atenția tuturor celor prezenți (atât fizic, cât și în fața ecranelor din sălile de cinema).

Netflix plănuiește crearea unui film biografic despre viața lui Frank Sinatra

Anunțul făcut de curând a creat vâlvă, iar asta într-un timp extrem de scurt de la lansare. Potrivit informațiilor deținute, până la această oră, filmul bazat pe viața lui Frank Sinatra ar urma să fie produs în colaborare cu Netflix și va fi „orchestrat” de fiica regretatului artist, Tina Sinatra. O mână de ajutor vor da și următoarele companii: Lionsgate Television, Universal Music Group’s Polygram Entertainment sau Frank Sinatra Enterprises.

Bill Condon (responsabil pentru „Gods and Monsters” și „Twilight”) va face tot posibilul de a transforma realitatea într-un scenariu de film. Drama ar urma să se prezinte sub forma unei serii tv, menită să respecte aspecte importante din viața lui Sinatra, cu accentul pus pe activitatea sa artistică (atât cinematografică, cât și muzicală).

Fără dar și poate, seria de televiziune, bazată pe viața lui Sinatra, are toate șansele să devină un succes, de vreme ce povestea sa de viață are toate elementele necesare captării atenției publicului: copilăria sărăcăcioasă a unui imigrant italian din New Jersey, cariera artistică de excepție, presupuse legături cu mafia italiană din New York, investigații FBI sau chiar povești de dragoste cu nume importante ale Hollywood-ului, de la acea perioadă. Printre altele, Frank Sinatra ar fi reușit să le farmece pe Marylin Monroe, Judy Garland, Mia Farrow, Lauren Becall și Ava Gardner.