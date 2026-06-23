Jenna Ortega devine un robot care vrea să salveze o familie: primul trailer „Klara and the Sun” arată o altă față a lui Taika Waititi

„Klara and the Sun” are programată lansarea în cinematografe pe 23 octombrie 2026, iar primul trailer sugerează că Taika Waititi pregătește una dintre cele mai emoționale producții ale sale. Regizorul cunoscut pentru „Jojo Rabbit”, „Thor: Ragnarok” și „Hunt for the Wilderpeople” pare să lase în plan secund umorul exploziv și să mizeze pe o poveste despre atașament, pierdere și nevoia de a crede că cineva sau ceva ne poate salva.

O poveste SF despre singurătate, nu despre roboți ucigași

Klara își dorește un singur lucru: să își găsească un cămin. Ea este aleasă de Josie, o adolescentă interpretată de Mia Tharia, iar întâlnirea dintre cele două devine punctul de plecare al unei relații care pare mult mai complexă decât una dintre un copil și un dispozitiv sofisticat. Josie nu are doar nevoie de companie. Trailerul lasă să se înțeleagă că ea se confruntă cu o boală gravă, cu singurătate și cu o familie care nu reușește să gestioneze complet trauma prin care trece.

Amy Adams o joacă pe Chrissie, mama lui Josie, o femeie care încearcă să țină lucrurile sub control, dar care ascunde propriile răni. Relația dintre mamă și fiică pare să fie unul dintre elementele emoționale importante ale filmului, mai ales pentru că apariția Klarei le obligă să se confrunte cu lucruri pe care le-au evitat până atunci. În loc să fie doar un gadget futurist, robotul devine un fel de oglindă pentru oamenii din jur.

Trailerul nu explică excesiv regulile lumii în care se petrece acțiunea. Știm doar că „Artificial Friends” există și că sunt tot mai puțin căutați, într-un viitor apropiat care pare familiar, dar ușor desprins de realitatea noastră. Această alegere se potrivește cu stilul romanului lui Kazuo Ishiguro, care nu tratează tehnologia ca pe o vedetă de sine stătătoare, ci ca pe un instrument prin care pot fi analizate fragilitatea umană, iubirea și teama de abandon.

Klara, alimentată de energia soarelui, pare să creadă că lumina poate avea o putere aproape spirituală. Este una dintre ideile care ar putea face filmul mai interesant decât o simplă dramă despre AI. Povestea nu întreabă doar dacă un robot poate avea sentimente, ci și dacă oamenii pot accepta iubirea și devotamentul atunci când vin dintr-o formă de viață creată artificial.

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Taika Waititi este un regizor greu de încadrat. Poate face o comedie absurdă, poate construi un blockbuster Marvel și poate trece rapid la o poveste despre război văzută prin ochii unui copil. „Klara and the Sun” pare să fie unul dintre proiectele lui cele mai sincere și mai intime, departe de stilul ironic și haotic pe care îl asociază mulți spectatori cu el.

Asta nu înseamnă că filmul va fi lipsit complet de umor. Trailerul păstrează câteva momente cu sensibilitate ușor ciudată, genul de detaliu uman pe care Waititi îl folosește de obicei foarte bine. Totuși, tonul general este mai degrabă blând și apăsător. Este un SF care nu promite explozii, războaie între oameni și mașini sau scene de acțiune spectaculoase, ci o poveste construită pe priviri, relații fragile și întrebări incomode despre ceea ce ne face umani.