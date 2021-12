Tom Holland susține că va juca rolul Fred Astaire, într-un nou film biografic. Cum comentează Sony

Tom Holland ar putea să dea costumul lui Spider-Man pe fracul lui Fred Astaire. Actorul susține că va juca rolul principal într-un nou film biografic bazat pe viața celebrului artist.

Conform declarațiilor lui Holland, filmul biografic s-ar afla, în acest moment, în stadiul de „plan”, multe detalii nefiind încă finalizate. Așadar, nu știm nici când va fi lansat și nici ce formă va putea îmbrăca filmul.

Întrebați despre acest lucru, reprezentanții Sony au refuzat să comenteze.

Tom Holland ar fi primit vestea pe Facetime

Actorul englez a dezvăluit că scenariul pentru noul film care va urmări detalii din viața marelui Fred Astaire există deja. „Da, voi juca rolul lui Fred Astaire”, a declarat entuziasmat Tom Holland, în timpul unui interviu de promovare a noului „Spider-Man: No way Home”. „Am aflat de scenariu acum o săptămână; nu l-am citit încă. Încă nu mi l-au trimis. Din câte știu, Amy Pascal îl are. M-a contactat pe Facetime cât eram în baie și am avut parte de o conversație interesantă. Dar vă asigur că voi juca rolul lui Fred Astaire”.

De altfel, Amy Pascal a comentat, la rândul ei, încă din noiembrie că are intenția de a-l distribui pe Tom Holland în rolul lui Fred Astaire.

Fred Astaire, la mare căutare în această perioadă

În paralel, Amazon va lansa un alt film biografic, bazat pe viața lui Astaire. „Fred&Ginger” îi va avea în rolurile principale pe Jamie Bell și pe Margaret Qualley.

Fred Astaire a fost un actor și un dansator, celebru, în mare parte, pentru rolurile din filmele „Dancing Lady” (1933), cu Joan Crowford, „Easter Parade” (1948), cu Judy Garland sau „Funny Face” (1957), cu Audrey Hepburn.

S-a născut în 1899, în Omaha, Nebraska și a decedat în 1987, în Los Angeles, California.

Presa mondenă a acelor timpuri a pus mare preț pe relația pe care acesta a avut-o cu Ginger Rogers, atât în plan profesional, cât și personal.