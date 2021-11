Jocul video The Last of Us devine serial pe HBO: când se va lansa pe platformă

Creatorul jocului video The Last of Us, Neil Druckmann, încheie filmările viitoarei serii de pe HBO cu același nume.

Druckmann este co-președintele Naughty Dog Studios și este cel mai bine cunoscut pentru munca sa la francizele de jocuri video Uncharted și The Last of Us.

Druckmann este, de asemenea, regizor pentru anumite episoade din serialul The Last Of Us de pe HBO, care este inspirat din popularul joc video.

Serialul The Last of Us va fi disponibil pe HBO

Filmările la noul serial al HBO, The Last of Us, au început în Calgary, Alberta, în iulie 2021 și se preconizează că se vor termina în jurul lunii iunie 2022.

The Last of Us va fi primul serial de pe HBO bazat pe un joc video. Asemenea jocului video, seria este plasată în Statele Unite post-apocaliptice și urmărește un contrabandist pe nume Joel (Pedro Pascal), care are sarcina să escorteze o adolescentă pe nume Ellie (Bella Ramsey) în afara zonei de carantină.

Primul sezon din The Last of Us va fi compus din zece episoade, iar Druckmann se va regăsi în câteva dintre ele.

Druckmann dezvăluie într-o postare pe Twitter că a încheiat filmarea episoadelor pe care trebuia să le regizeze pentru serialul The Last of Us de pe HBO. În postarea sa, co-președintele Naughty Dog mulțumește echipei serialului pentru „munca incredibilă” și pentru „pasiunea de care au dat dovadă”.

Druckmann își încheie apoi postarea spunând că este „încântat să se întoarcă la Naughty Dog”.

Chiar dacă acțiunea se desfășoară în Statele Unite, serialul The Last of Us de la HBO a fost filmat în Canada, pentru a reproduce locațiile din joc.

Înainte de a începe filmările, membrii producției au fost nevoiți să intre în carantină timp de două săptămâni, înainte de a intra în țară din cauza pandemiei de coronavirus.

Ca referință, după lansarea jocului în 2013, s-au încercat două adaptări cinematografice, dar nu s-au concretizat.