Ar putea fi alternativa la Game of Thrones pe care visat-o: HBO confirmă noi detalii despre serialul The Last of Us

Doi dintre actorii care au făcut valuri în Game of Thrones vor facilita transformarea popularei francize The Last of Us într-un serial HBO. Cu un pic de noroc, va ține oamenii lipiți de ecran precum îndrăgita serie imaginată de George R.R. Martin.

Au trecut deja câțiva ani de când saga Game of Thrones s-a încheiat pe HBO, iar gigantul încă nu a reușit să recreeze succesul seriei din Westeros cu dragoni în rolurile principale. Asta nu înseamnă însă că nu a băgat foarte mulți bani într-o tentativă în acest sens. Din acest motiv, în ultimul an am avut I May Destroy You, Lovecraft Country, Mare os Easttown, Succesion și nu numai.

Până și un prolog pentru Game of Thrones a fost confirmat. Iar ca o confirmare a calității conținutului care ajunge pe ecranele abonaților la HBO, compania s-a bucurat și de 130 de nominalizări la premiile Emmy.

The Last of Us ar putea ține loc de Game of Thrones

Se știe deja de ceva timp că HBO a cumpărat drepturile de ecranizare pentru The Last of Us de la Sony. Dacă denumirea îți este străină, discutăm de o serie de jocuri exclusive pentru PlayStation care se vor transforma într-un serial cu buget generos.

A fost deja confirmat un buget de opt cifre pe episod, iar producția primului sezon va fi întinsă pe următoarele 12 luni. Distribuția va gravita în jurul a doi veterani din Game of Thrones. Este vorba de Pedro Pascal (Oberyn) și Bella Ramsey (Lyanna Mormont) , ei vor fi protagoniștii Joel și Ellie.

Autoritățile locale din Fort Macleod, Canada, unde se filmează serialul, sunt foarte încântate de beneficiul economic pentru regiune desprins din noua producție. ”Are cinci regizori artistici și folosește o armată de sute de tehnicieni. Au făcut șase luni de pregătiri și vor filma 12 luni în Alberta. Probabil că este cel mai mare proiect de acest fel din Canada”, a afirmat un oficial local.

Cei de la HBO s-au ferit până la această oră să ofere prea multe informații despre The Last of Us, dar având în vedere că cel mai scump episod din Game of Thrones a cost 15 milioane de dolari per episod, dacă noul show va gravita în jurul acelorași cifre, calitatea producției ar putea fi pe măsură.