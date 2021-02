The Last of Us devine serial pe HBO și are o distribuție de invidiat cu actori din Game of Thrones

După Game of Thrones și The Mandalorian, Pedro Pascal va juca rolul în principal în serialul The Last of Us, ecranizarea seriei de jocuri video pentru PlayStation cu același nume.

Dacă tot citim din ce în ce mai puțin și un număr copleșitor de mare dintre noi s-au apucat de jocuri video pe diverse platforme, ecranizarea jocurilor video nu ar trebui să vină ca o surpriză. În plus, în ultimul deceniu au existat mai multe jocuri video care ți-au tăiat respirația datorită unui scenariu impresionant, scris cu mare măiestrie.

Pornind de la acest set de circumstanțe, următorul efort financiar semnificativ al celor de la HBO va gravita în jurul unei proprietăți intelectuale aparținând dezvoltatorului de jocuri Naughty Dog. Responsabilă de Crash Bandicoot, Uncharted și The Last of Us, compania a devenit unul dintre cei mai importanți parteneri ai celor de la Sony pentru titluri exclusive dedicate platformei PlayStation.

Lung metrajul Uncharted va ajunge pe marile ecrane pe 11 februarie 2022, cu Tom Holland (Spider-Man) și Mark Wahlberg în rolurile principale. Filmul va fi regizat de Ruben Fleischer (Zombieland: Double Tap, Venom). The Last of Us va deveni serial pe HBO.

Distribuția show-ul îi va avea în centrul atenție pe Pedro Pascal (Wonder Woman 1984, The Mandalorian, Game of Thrones) și tânăra Bella Ramsey. Pe aceasta din urmă s-ar putea să ți-o aduci aminte tot din Game of Thrones, unde a jucat rolului Lyanna Mormont. În The Last of Us o va interpreta pe Ellie, o tânără adolescentă trecută prin diverse zone de carantină într-o țară infestată de zombie.

Ca referință, pentru o perioadă, Mahershala Ali s-a vehiculat că va afi asociat proiectului, în rolul lui Joel. Se pare totuși că nu s-a ajuns la nicio înțelegere pe acel front.