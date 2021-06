Jocul video desenat de mână, disponibil: cât de spectaculos poate fi Minute of Islands

E3 este un eveniment important pentru industria jocurilor video, care se ține de obicei în Los Angeles. Entertainment Software Association organizează și prezintă E3, pe care mulți dezvoltatori, editori, producători de hardware și accesorii îl folosesc pentru a prezenta și a face publicitate jocurilor viitoare către fani și membrii presei. Iată jocul video care te va fascina, prezentat la E3.

Minute of Islands este jocul video care te va fascina

Așadar, în weekend s-a desfășurat ediția din acest an a E3, în regim online, în contextul pandemiei de Covid. Unul dintre jocurile prezentate la acest eveniment este Minute of Islands. Stilul un pic horror, dar confortabil al Minute of Islands a întors o mulțime de capete când a debutat pentru prima dată la Gamescom în 2019. „Platformerul de puzzle narativ” este realizat de dezvoltatorul german Studio Fizbin (echipa din spatele aclamatului The Inner World și continuarea sa) și este lucrat manual într-un stil ilustrativ și original.

Jocul te pune în prim-plan jucând ca fiind o tânără exploratoare, Mo, pe un arhipelag poluat, cândva locuit de o rasă străveche de giganți. Mo are sarcina de a repara mașini antice care țin echilibrul arhipelagului sub control, dar, după cum probabil ai ghicit, vei descoperi în curând că lucrurile nu sunt ceea ce par. Ceea ce urmează, cel puțin din strângerea diferitelor obiecte, este o călătorie tulburătoare și introspectivă.

Așadar, dacă subiectul ți-a captat atenția, poți lua jocul și explora insulele ciudate și labirinturile întunecate în acest puzzle-platformer. Îndrum-o pe tănăra “mecanică“ Mo în căutarea ei de a repara o lume în pragul colapsului.

Mai jos, poți vedea trailerul jocului care sigur te va ține în fața PC-ului ceva timp.

La E3 anul acesta, Studio Fizbin a anunțat o dată de lansare pentru Minute of Islands și este… chiar acum. Cel puțin, este disponibil în prezent pe PC, PlayStation și Nintendo Switch. O versiune Xbox va urma să apară pe 15 iunie.