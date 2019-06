Cele mai tari jocuri din 2019: ce va aduce E3 pentru tine

E3 2019 este locul unde industria de jocuri video prezintă cele mai noi titluri și tehnologii. Ce ne-ar putea pregăti marile studiouri de jocuri?

E3 este unul dintre cele mai mare târguri de jocuri din lume, iar în fiecare ediție, ce se desfășoară în Los Angeles, vedem trailere la viitoarele jocuri, clipuri de gameplay, se fac dezvăluiri și fanii care vizitează locația au ocazia să încerce titlurile ce urmează să se lanseze. La ediția de anul trecut am avut parte de câteva surprize și despre asta ți-am povestit aici.

Ediția din acest an debutează pe 11 iunie și se încheie pe 14 iunie și se anunță a fi una spectaculoasă. Mai jos am selectat câteva dintre jocurile pe care este posibil să le vedem la E3 2019.

Cyberpunk 2077

Polonezii de la CDProjekt Red au adus Cyberpunk 2077, cel mai nou titlu al studioului, la E3 2018 și au impresionat pe toată lumea. Clipul, pe care inițial îl prezentaseră în spatele ușilor închise, a apărut pe internet și toată lumea a putut vedea în ce stadiu se află jocul.

Cyberpunk 2077 are posibilitatea de a deveni unul dintre cele mai bune jocuri din ultimii ani deoarece toate ingredientele sunt acolo: o echipă talentată de dezvoltatori, o poveste interesant și un mediu science fiction.

Eu abia aștept să văd ce mai prezintă anul acesta la E3 2019. Cyberpunk 2077 nu va putea fi jucat acolo, dar orice veste este binevenită.

Halo Infinite

Halo este cea mai cunoscută franciză a Microsoft, iar compania americană vrea să o readucă în fața publicului cu disperare. De aceea există Halo Infinite. Nu ar trebui să fie un prequel sau ceva de genul acesta, ci să fie o continuare firească a seriei. Jeff Easterling de la studioul 343 a declarat că Halo Infinite „ar trebui să-l consideri drept Halo 6. Este următoarea poveste. Următorul capitol”.

Joc Avengers

Avengers: Endgame a înseamnat finalul „fazei trei” a universului cinematic Marvel, dar în lumea jocurilor video lucrurile abia încep. Sigur, au existat titluri cu super eroi Marvel, dar niciun joc nu a fost prea grozav sau să aibă un impact prea mare. Aceasta este ocazia publisherului Square Enix și a studioului Crystal Dynamics să livreze un joc Marvel cu adeveărat bun.

Singurele indicii în legătură cu modul în care acest joc va funcționa au venit printr-un anunț de angajare care sugerează că studioul se va ocupa de „un action-adventure third-person cu mecanici de stealth, melee și arme”. Shaun Escayg este creative director-ul și cel responsabil de poveste pentru jocul Avengers. El a fost director pentru Uncharted: The Lost Legacy și director de imagine pentru The Last of US.

Watch Dogs 3

Au trecut aproape trei ani de la Watch Dogs 2 și cred că este timpul pentru ca Ubisoft să anunțe următorul joc din serie. Și avem și câteva indicii care ne arată că francezii se pregătesc de așa ceva. Chiar asistentul digital al Ubisoft (un fel de Alexa pentru UPlay) îți spune că Watch Dogs 3 se află în dezvoltare. În plus, a apărut numele de Watch Dogs 3 și într-o înregistrare de marcă. Acțiunea din acest titlu ar avea loc în Londra, iar Watch Dogs 3 s-ar lansa cândva în 2020. Vom afla mai multe detalii în curând.

Dragon Age 4

Bioware are nevoie să vină cu un joc bun, după ce Anthem a fost un eșec. Toate speranțele sunt pe umerii viitorului titlu Dragon Age. Am primit deja un teaser și este probabil ca la E3 2019 să vedem un clip mai lung, dar nu mă aștept să ne fie dezvăluite prea multe. Este foarte probabil ca jocul să nu fie gata pentru 2019, ci pentru 2020.

Starfield

În cadrul E3 2018, Bethesda a lansat un teaser trailer la Starfield, primul RPG noul al studioului din ultimii 25 de ani. Este un proiect misterios despre care nu știm mai nimic, dar speranțele sunt mari. Jocul se află în dezvolare de câțiva ani, se pare, dar nu ar fi gata de lansare prea curând. Todd Howard, șeful Bethesda, a spus că nu vom vedea Starfield la E3 2019, dar eu sper totuși.

Jocuri de la E3 2019 pe care le poți juca în acest an

Star Wars Jedi: Fallen Order



Universul Star Wars a renăscut cu filmul Star Wars: The Force Awakens, iar setea pentru un joc Star Wars bun (nu ca ultimele două titluri Battlefront) este mare. Fallen Order are potențial să satisfacă această sete deoarece este dezvoltat de un studio capabil, Respawn Entertainment, și nu vine multiplayer sau microtranzacții.

Ar trebui să fie un joc singleplayer care să spună o poveste interesantă, cu personaje memorabile. Vom vedea gameplay la E3 2019, iar lansarea oficială este pe 15 noiembrie 2019.

Doom Eternal

Doom Eternal este cel de-al șaselea titlu din serie și continuarea jocului Doom din 2016. Această continuare a fost anunțată la E3 2018 și anul acesta este de așteptat să vedem mai multe clipuri de gameplay și s-ar putea ca jocul să poată fi încercat acolo. Shooterul va fi lansat, cel mai probabil, în acest an pe PC și pe console, dar și pe serviciul de streaming al lui Google, Stadia. Doom Eternal, alături de Assassins Creed Odyssey, sunt primele mari titluri AAA ce vor putea fi jucate pe Stadia.

Control

Jocul celor de la Remedy se anunță a fi unul cât se poate de interesant. Este un alt titlu care suportă Ray Tracing, iar asta înseamnă că am putea vedea un joc extrem de arătos. Mai mult, Control pare a fi un titlu atipic pentru Remedy deoarece nu este liniar și vei putea explora universul după pofta inimii. Imi place mecanica de joc și felul în care manipulezi obiectele. Se lansează la scurt timp după E3 2019, pe 27 august.

Acestea sunt doar câteva dintre jocurile care te-ar putea interesa, dar mai sunt multe anunțuri și, cu siguranță, vom avea și parte de surprize. Rămâi prin zonă pentru mai multe știri despre jocurile de la E3.