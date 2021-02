Înfrângerea rușinoasă suferită de Samsung: cum a reușit Apple să facă istorie cu iPhone 12

Dacă mai aveai nevoie de o confirmare suplimentară a faptului că Apple a dat lovitura cu al său iPhone 12, este suficient să te uiți la vânzările înregistrate în raport cu alte companii importante din piață, precum Samsung.

Indiferent ce smartphone-uri a lansat în ultimul deceniu, Apple a fost întotdeauna după Samsung când vine vorba de unitățile comercializate. O partea din motivația acestei situații avea legătură cu faptul că gigantul din Cupertino, până de curând, a refuzat să vândă telefoane ”ieftine”, în timp ce sud coreenii își fac majoritatea banilor din gadgeturi care costă un sfert din prețul unui Galaxy S21, de exemplu. Lucrurile s-au remediat în 2020.

La final de 2020, Samsung a ieșit în vârful piramidei când vine vorba de cele mai multe telefoane vândute, dar în ultimul trimestru din an, cel mai important când vine vorba de vânzări, Apple a ocupat prima poziție de pe podium. Pentru prima oară din 2016 s-a întâmplat acest lucru.

Conform unui studiu publicat de Garner, compania lui Tim Cook a livrat aproximativ 80 de milioane de iPhone-uri în ultimele trei luni din 2020. Acea performanță fără precedent pentru gigantul din Cupertino a reușit să împingă compania pe prima poziție în clasamentul global al producătorilor de mobile. Data trecută când s-a întâmplat asta a fost în trimestrul patru din 2016. La acea vreme, cu câteva luni în urmă, Apple a lansat iPhone 7.

La final de an, Samsung se poate lăuda în continuare cu cele mai multe telefoane vândute, dar comparativ cu 2019, anul pandemiei a fost dezastru pentru coreeni. Vânzările în trimestru al patrulea au scăzut cu 14,6% de la an la an, în timp ce pe întregul an 2020 s-a înregistrat o scădere de 11,8%. De partea cealaltă a baricadei, Apple a înregistrat o creștere de 14,9% în ultimul trimestru și de 3,3 procente de la un an la altul.

Singura companie care a avut un an mai dificil decât Samsung a fost Huawei, care se chinuie să se reinventeze după loviturile succesive administrate de administrația Trump. Vânzările chinezilor au scăzut cu 41,1% în trimestru patru din 2020 și cu 24,1% de la an la an.