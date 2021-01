Apple, imună la pandemie: câți oameni au ”căzut în plasa” iPhone 12

Această perioadă de sfârșit de ianuarie este asociată cu publicarea rezultatelor financiare pe anul trecut, iar Apple a avut cea mai bună perioadă.

Am scris în mai multe rânduri motivele pentru care ar fi bine să eviți achiziția iPhone 12. Am detaliat cât de ofensatoare este eliminarea căștilor și încărcătorului din cutia telefonului, în contextul în care prețul de achiziție a rămas același. Am insistat pe faptul că noile telefoane au baterii mai mici pentru a integra conectivitatea 5G, în contextul în care 5G solicită un consum sporit de energie și stai mai mult lângă priză. Nu am neglijat nici faptul că terminalele Apple sunt pur și simplu înapoiate când vine vorba de încărcare rapidă. ”Furtul” a devenit atât de evident, încât autoritățile din mai multe țări au pus presiune pe Apple să-și revizuiască atitudinea.

Cu toate acestea, în ultimul trimestru fiscal, datorită vânzărilor înregistrate cu iPhone 12, Apple s-a bucurat de încasări de 111.4 miliarde de dolari, în creștere cu aproximativ 20% față de aceeași perioadă a anului trecut și un record absolut pentru compania condusă de Timp Cook. Estimările de pe Wall Street au fost pur și simplu desființate, în contextul în care analiștii vehiculau încasări de aproximativ 103 miliarde de dolari.

”Suntem recunoscători pentru răspunsul entuziast al clienților la linia de produse revoluționare, fără precedent, pe care am livrat-o în perioada istorică a sărbătorilor”, a explicat CEO-ul Tim Cook.

Dacă analizăm în detaliu vânzările înregistrate pe fiecare categorie de produse Apple, creșterile au fost pur și simplu copleșitoare. iPad-urile s-au reflectat în încasări de 8,44 miliarde de dolari, comparativ cu 6 miliarde acum un an. Datorită lansărilor de sisteme cu M1, Mac-urile s-au reflectat și ele în vânzări de 8,68 miliarde de dolari.

Dacă ne rezumăm însă doar la iPhone-uri, în doar trei luni, acestea au generat încasări de 65,6 miliarde de dolari, mai mult decât toate încasările de acum câțiva ani ale companiei. Pentru că dispozitivele Apple nu merg fără serviciile Apple, pe acea zonă s-a înregistrat o creștere de la 12,7 miliarde de euro până la 15,8 miliarde.