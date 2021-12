Încasări uriașe pentru „Spider-Man: No Way Home”: ce recorduri a bătut

„Spider-Man: No Way Home” a fost lansat oficial, pe marile ecrane, în data de 17 decembrie. La aproape 4 zile de la marele eveniment, pelicula bate recorduri peste recorduri, înregistrând încasări fabuloase, greu de egalat, atât în prezent, cât și pe viitor.

Debutul ultimului „Spider-Man”, cu Tom Holland și Zendaya în rolurile principale, a devenit, într-un timp extrem de scurt, cel mai iubit film al franzicei, din toate timpurile. În plus, pelicula se situează pe locul trei, atunci când vorbim despre cele mai bune debuturi din istoria cinematografiei, înregistrând încasări de peste 587 de milioane de dolari. Înaintea „Spider-Man: No Way Home” se află „Avengers: End Game”, cu 1,2 milioane de dolari și „Avengers: Infinity War”, cu 640 de milioane de dolari.

„Spider-Man: No Way Home”, record absolut în Statele Unite ale Americii

În Statele Unite ale Americii, „Spider-Man: No Way Home” este, de asemenea, pe locul trei, încasând în primul weekend de la lansare suma colosală de 253 de milioae de dolari. Așadar, Sony și Marvel Studios, companiile responsabile pentru noul film „Spider-Man”, par să-și fi recuperat investiția inițială, de 200 de milioane de dolari.

Mai mult, producția s-a bucurat de succes și în alte țări importante ale lumii. Spre exemplu, în Franța a generat vânzări de 17,8 milioane de dolari, în Rusia, 17,4 milioane de dolari, iar în Marea Britanie, 41,4 milioane de dolari.

Nici țările Americii Latine nu s-au lăsat mai prejos. În Mexic, cinefilii au scos din buzunare o sumă totală de 32, 4 milioane de dolari, pentru a vedea cel mai recent film al celebrei francize.

„Spider-Man: No Way Home” își concentrează acțiunea, ca de obicei, pe aventurile personajului principal, Peter Parker aka Spider-Man, interpretat de Tom Holland. Scenariul se desfășoară pe mai multe planuri, iar din film nu lipsesc cunoscutele personaje negative Doctor Octupus (interpretat de Alfred Molina), Green Goblin (interpretat de Willem Dafoe) sau Electro (interpretat de Jamie Foxx). Din distribuție face parte și Benedict Cumberbatch. Actorul îi dă viață lui Doctor Strange.