Maraton de Singur Acasă pe Antena 1. Când se difuzează primele trei filme din serie

Antena 1 a dat lovitura când a luat Singur Acasă, filmul care Pro Tv a avut audiențe record în fiecare an. Anul acesta, celebrul film de Crăciun s-a putut vedea pe Antena 1, iar acum oficialii au luat o altă decizie cu privire la legendara producție care îl are în prim plan pe Macaulay Culkin. Antena 1 vine cu o surpriză pentru fanii îndrăgitei serii.

Surpriza pregătită de Antena 1 în Ajunul Crăciunului

Antena 1 va difusa în seara de Ajun primele trei filme Singur Acasă, unul după altul. În același timp, deși era programată pentru seara de 24 decembrie, finala X Factor a fost mutată cu o zi mai devreme.

Finala X Factor va fi difuzată pe 23 decembrie, iar în seara de ajun, pe 24 decembrie, vor fi redate cele 3 filme Singur Acasă.

Câștigătorul X Factor va fi anunțat, astfel, pe 23 decembrie. Emisiunea va începe la ora 22:15, potrivit grilei de programe a Antena 1. Andrei Duțu, Jomajiii, Bryana Holingher și Nick Casciaro sunt finaliștii sezonului 10 ai X Factor.

Programul maratonului Singur Acasă de vineri, 24 decembrie, este următorul:

Singur acasă 1 de la ora 20:00.

Singur acasă 2: Pierdut în New York începe de la ora 22:00.

Singur acasă 3 va fi difuzat după miezul nopții.

Ce nu știai despre filmul Singur Acasă

Rolul lui Kevin McCallister din Singur Acasă a fost scris special pentru Macaulay Culkin. Dar asta nu l-a împiedicat pe regizorul Chris Columbus să dea audiții la peste 100 de alți copii neastâmpărați pentru acest rol.

Ceea ce a fost în zadar, deoarece Culkin a reușit să obțină rolul.

Actorul nu a fost singurul din familie care a apărut în film. Fratele mai mic al lui Macaulay, Kieran, a obținut, de asemenea, un rol în Home Alone, în rolul vărului lui Kevin, Fuller, cel care udă patul.

Deși filmul a marcat debutul actoricesc al lui Kieran, acesta și-a construit de atunci o carieră impresionantă în filme precum The Cider House Rules, Igby Goes Down, Scott Pilgrim vs. the World și Fargo de la FX.

Atât în 2019, cât și în 2020, Culkin a primit nominalizări la Globul de Aur pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol secundar într-un serial, serial limitat sau film de televiziune pentru munca sa din Succession de la HBO.