Încărcarea cu adevărat wireless, demonstrată de Xiaomi: cât este de rapidă

Când vine vorba de încărcare wireless, cei de la Xiaomi au fost dintotdeauna înaintea concurenței, iar acum, au dus conceptul la un cu totul alt nivel.

Deși nu știm când va ajunge exact la publicul larg, soluția de încărcare cu adevărat wireless a celor de la Xiaomi este revoluționară, din mai multe puncte de vedere. Intitulată Mi Air Charge, aceasta îți încarcă telefonul la distanță de câțiva metri cu o viteză de 5W. Viteza este similară cu cea oferită de încărcătoarele cu fir de acum câțiva ani, de pe vremea când majoritatea terminalelor aveau un port microUSB.

Informația pe marginea noului salt tehnologic a fost obținută de cei de la XDA, împreună cu clipul de mai jos de câteva secunde. Chiar dacă se produc în continuare terminale care nu au parte de încărcare wireless prin inducție magnetică, la contact cu o placă sau suprafață, cei de la Xiaomi sunt optimiști că acesta este viitorul.

În teorie, au mai existat astfel de inițiative în trecut, primele, la nivel teoretic, au apărut în 2015. Energous WattUp este un exemplu din acea perioadă. Din păcate, nicio altă tentativă nu s-a reflectat într-un produs comercial sau măcar o demonstrație practică. Nici ceea ce oferă la această oră Xiaomi nu este neapărat o demonstrație, ci un teaser, dar măcar știm că tehnologia din spate include 17 patente noi.

În practică, tehnologia Xiaomi Mi Air Charge utilizează 144 de antene în stația de bază care oferă energia electrică în casă. Acele antene trimit unde cu o lățime de bandă milimetrică către un sistem de 14 antene incorporat în telefon.

Deși sună ca o fantezie desprinsă din viitor, Xiaomi insistă că ”nu este science-fiction”. În plus, va încărca mai multe dispozitive simultan, va trece prin obiecte fizice și va trimite energie electrică către tot felul de electronice mici din casă, de la ceasuri inteligente la boxe. Anunțul pe marginea acestui subiect a fost făcut și pe pagina de Twitter a chinezilor.

We’re excited to bring you the remote charging technology – Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you’re gaming, walking around or even when something’s in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2

— Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021