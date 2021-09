Încă o alternativă la Netflix, în România: când se lansează HBO Max, complet diferit de HBO Go și HBO Now

HBO Max este un serviciu de streaming foarte popular în SUA și în câteva țări europene. Oferind producții din cinema în ziua lansării, foarte mulți oameni au migrat de la Netflix căte alternativa de la WarnerMedia.

S-ar putea să mai fi citit știri în trecut despre HBO Max și să fi confundat serviciul de streaming cu HBO Go, serviciul care există de mulți ani pe teritoriul României și, la care, mulți dintre noi au acces gratuit. Realitatea este însă un pic mai complicată. Deși multe dintre producțiile de pe cele două platforme sunt aceleași, când vine vorba de filme lansate concomitent în cinema și online, HBO Go are un handicap major.

HBO Max, în România: cu ce este diferit de HBO Go sau Netflix

HBO Max va fi lansat în această toamnă în șase țări europene, urmând ca în 2022 să se extindă în alte 14 țări. Partea interesantă este că, în valul doi, va fi inclusă și România, după cum a anunțat un oficial al gigantului american.

„Vom ajunge în Europa în acest an. Există multe speculaţii cu privire la întârzieri, dar la toamnă ne vom lansa în ţările nordice şi în Spania”, a confirmat Christina Sulebakk, director general la HBO Max pentru regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi Africa), cu prilejul festivalului de seriale Séries Mania, care se desfăşoară zilele acestea în oraşul francez Lille.

„Ulterior, anul viitor, ne vom extinde în Europa Centrală şi de Est precum şi în Portugalia”, astfel că în total vom avea o prezenţă pe 20 de pieţe europene, a adăugat Christina Sulebakk.

Punctual, în 2021, HBO Max va deveni accesibil din Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Spania și Andora. În 2022 va fi lansat în alte 14 ţări: Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Republica Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia şi Slovenia. La momentul de față, HBO Max are 67,5 milioane de abonați.