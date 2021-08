HBO Max, pariu uriaș pe podcast: cum își face intrarea cu Batman și ce-ți promite pe viitor

HBO Max e una dintre primele platforme de streaming care vor să-și diversifice portofoliul dincolo de zona video. A decis să mizeze pe conținut audio de tip podcast.

HBO Max face o mișcare interesantă, în speranța că se va detașa de ceilalți competitori ca Netflix, Disney+ și Amazon Prime. Serviciul de streaming, deținut de Warner Bros, vrea să nu se bazeze doar pe conținut video și va investi și în zona conținutului de tip podcast.

Va oferi curând abonaților acces la astfel de sesiuni, iar intrarea și-o face cu Batman. E vorba de primul podcast pe care-l va găzdui platforma și care poartă numele de Batman: The Audio Adventures.

HBO Max testează conținutul de tip podcast cu Batman

HBO Max a anunţat că, pe lângă lista lungă de seriale, filme și documentare, va oferi și podcast-uri originale şi exclusive. Platforma devine astfel unul din primele mari servicii de streaming video care adaugă o componentă audio zonei de filme şi seriale.

Primul podcast disponibil pe HBO Max va fi unul din universul Batman. Vocea-gazdă va fi cea a actorului Jeffrey Wright pe care-l știi din Westworld, o serie de succes a gigantului HBO.

Acesta nu va fi livrat altor platforme de podcast-uri, ci va fi disponibil doar în cadrul HBO Max. Reprezentanții platformei de streaming spun că vor mai exista pe viitor astfel de mutări şi că mai multe titluri video originale vor fi însoţite de podcast-uri exclusive, care nu vor putea fi găsite pe alte platforme în afară de HBO Max.

Podcast-urile nu vor avea reclame şi vor fi disponibile abonaţilor fără ca aceştia să plătească în plus. După Batman: The Audio Adventures, vor fi lansate şi alte podcast-uri pe HBO Max, compania oferind drept exemplu We Stay Looking şi Welcome to The OC, Bitches.

Cei de la Warner Bros. vor trebui să actualizeze aplicaţia HBO Max, pentru a acomoda podcast-urile, care, în prezent, nu au o secţiune dedicată.

Platforma nu e, deocamdată, disponibilă în România, dar ar putea veni curând. Știi, așadar, la ce să te aștepți atunci când te vei putea abona.