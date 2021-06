HBO trece pe reclame: cât te costă abonamentul dacă accepți filmele cu întreruperi

Parțial, succesul Netflix se datorează faptului că nu te forțează să te uiți la reclame în timpul serialelor și filmelor preferat. Dintr-un punct de vedere, HBO a patentat acest mecanism în urmă cu câteva decenii, dar a revenit asupra decizii cu ocazia HBO Max.

HBO Max tinde să fie unul dintre cele mai populare servicii de streaming din Statele Unite ale Americii și, deși poți vedea majoritatea conținutul exclusiv de acolo pe HBO Go în România, există și excepții. Pe de altă parte, dacă gigantul american a decis să includă reclame pe HBO Max, nu este exclus să le vedem și pe HBO Go la un moment dat, pe meleaguri mioritice.

Se zvonea de mult timp că HBO Max va ajunge să ofere un plan lunar de streaming care să includă și reclame. Acum, respectivul abonament a fost confirmat oficial și, cu ocazia asta, am aflat și prețul. Este vorba de 10 dolari pe lună, în locul valorii standard de 15 dolari.

Pe lângă faptul că abonamentul mai ieftin te scapă de reclamă, versiunea mai scumpă te ajută să vezi unele producții la rezoluție 4K Ultra HD. Varianta mai ieftină este limitată la Full HD 1080p, fără posibilitatea de a descărca filme și seriale pentru vizionare offline pe smartphone sau tabletă. Ca o reducere adițională, HBO îți oferă posibilitatea să te abonezi la Max pe un an de zile cu 100 de dolari, dacă ești împăcat cu reclamele, în loc de 120 de dolari pentru 12 luni. Fără reclame, ajungi la 150 de dolari pe an.

În ceea ce privește cantitatea de reclame, foarte relevantă de altfel, HBO Max a decis să includă până la patru minute de distrageri și întreruperi pe parcursul unei ore de vizionare. De asemenea, dacă vrei să dai mai puțini bani pe această platformă de streaming, nu vei putea accesa producțiile pe care Warner Bros. le face disponibile pe HBO Max în aceeași zi în care ajung în cinematografe.

New @hbomax ad-supported tier is available today. HBO Max gives viewers the power of choice and provides access to the streamer’s iconic catalog and premium user experience with ads for $9.99 per month: https://t.co/Wtpd9Q2yIv pic.twitter.com/MQzQHWOqwH

— Inside HBO Max (@InsideHBOMax) June 2, 2021