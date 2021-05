Un nou serial Batman îți mai lipsea și vine de la creatorul Star Wars și Star Trek, pe HBO Max

Batman: The Caped Crusader este cel mai nou serial care va spune povestea lui Batman în format animat. Show-ul va ajunge pe HBO Max cu J.J. Abrams (Star Wars, Star Trek) la cârmă.

Unul dintre cele mai bune seriale animate cu Batman din toate timpurile s-a lansat în 1995 și a fost creat de Bruce Timm și Eric Radmoski. Pentru acea vreme a fost considerat revoluționar, datorită calității animației, dar și a scenariilor. Nu mai părea pentru copii. Insipirat de acel show, J.J. Abrams vrea să realizeze The Caped Crusader (Cruciatul cu Mantie).

Proiectul va fi realizat împreună cu Timm și Matt Reeves, regizorul iminentului film The Batman, cu Robert Pattinson în rolul principal. Cei trei speră să realizeze un serial întunecat, punând accent pe partea psihologică a ecuației, a particularităților înfricoșătoare din spatele numeroaselor personaje pe care am ajuns să le asociem cu Batman după toate filmele și serialele pe care le-am văzut până la această oră.

Din păcate, prea multe detalii nu se cunosc momentan despre viitoarea producție, având în vedere că nu avem decât posterul de mai jos și câteva nume asociate proiectului. Chiar și așa, stilul vizual este interesant și pare să fie mult mai serios decât alte creații Batman. În plus, urechile semnificativ mai lungi vor ajute să diferențieze show-ul de pe HBO Max de alte lung metraje apărute în ultimul deceniu. Dacă vrei ceva mai ușor de digerat din universul benzilor desenate DC, poți să te uiți la Harley Quinn, acela joacă într-o cu totul altă ligă.

Batman: The Caped Crusader va continua ce am văzut în The Animated Series și Batman Beyond. Ca un detaliu interesant vizavi de distribuție, serialul va fi disponibil și prin intermediul postului Cartoon Network, pe care ai putut să vezi animația originală. În plus, atât HBO Max, cât și Carton Netwoork țin de Warner Media.