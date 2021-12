HBO mizează pe „The Last of Us”. Când vom putea vedea serialul pe micile ecrane

Așa cum s-a întâmplat cu multe alte jocuri video de succes, „The Last of Us” se va metamorfoza într-un serial tv care, la un moment dat, va fi difuzat de HBO.

Serialul este așteptat să fie lansat cândva în 2022, o dată exactă a lansării nefiind cunoscută, în acest moment. În ciuda acestui fapt, HBO a oferit deja o serie de trailere din care fanii pot să-și facă o idee sumară asupra turnurii pe care o poate lua povestea, pe viitor. De altfel, ea ar trebui să urmeze, în mod tradițional, linia impusă de creatorii jocului video cu același nume, însă ne putem aștepta la surprize.

Pedro Pascal, parte din distribuția „The Last of Us”

Cunoscut pentru rolul de excepție „executat” în „The Game of Thrones”, actorul Pedro Pascal este printre primii cooptați în echipă. Mai mult, conform ultimelor informații disponibile, lui i s-au alăturat, de curând, Ron Swanson și Nick Offerman, care a mai jucat, de asemenea, și în „Recreation” (2009), „The Founder” (2016), „21 Jump Street” (2012), „22 Jump Street” (2014), „We Are The Millers” (2013) și „Fargo”, printre multe-multe altele.

Nick Offerman ar urma să joace rolul singuraticului Bill, în „The Last of Us”. De menționat că acesta nu este prima opțiune a producătorilor. Înainte ca Offerman să primească oferta, aceasta a trecut pe la Con O’Neil, cunoscut pentru serialul documentar de excepție, Chernobyl (și acesta poate fi văzut pe platforma de streaming administrată de HBO).

Conform „Variety”, O’Neil s-ar fi simțit presat de timp, având în plan și alte proiecte, așadar s-a văzut nevoit să renunțe la rol, făcând astfel loc pentru Nick Offerman care, potrivit notelor de subsol ale unora, ar fi o variantă mult mai bună decât O’Neil.

„The Last of Us” este un joc video de acțiune și aventură dezvoltat de Naughty Dog și publicat de Sony Computer Entertainment. A fost lansat pentru PlayStation 3 în iunie 2013. Jucătorul preia controlul lui Joel, un contrabandist a cărui misiune este să escorteze o adolescentă numită Ellie printr-o Americă post-apocaliptică.