Televizorul Fire TV de la Toshiba dă clasă și celor mai mari branduri: ce are special

Toshiba a lansat un nou televizor inteligent de vârf cu Fire TV încorporat, tocmai la timp pentru sărbători. Modelul LED 4K UHD are capabilități Alexa free hands similare televizoarelor Omni ale Amazon, astfel încât să poți emite comenzi vocale din toată camera.

Toshiba susține, de asemenea, că este primul Fire TV cu dimming local, care îmbunătățește raportul de contrast al display-ului prin estomparea zonelor întunecate ale ecranului atunci când este necesar.

Fire TV de la Toshiba este ce ai nevoie acum în materie de televizoare

Modelul M550KU are un design fără ramă, cu un ecran 4K care are o rată de reîmprospătare de 120 Hz. De asemenea, suportă Dolby Atmos și Dolby Vision și are o funcție de vizualizare în direct care poate afișa fluxul de la sonerii inteligente sau camere de securitate compatibile.

Pentru a putea auzi și răspunde la comenzile vocale, Toshiba a integrat microfoane în dispozitiv. Acest lucru îți permite să lansezi aplicații, să redai muzică și să controlezi dispozitivele inteligente de acasă, fără a fi nevoie de o telecomandă.

Când a fost anunțată gama Omni, au existat rapoarte că Toshiba proiecta televizoare cu o matrice de microfoane pentru Alexa în câmp îndepărtat și plănuia să le lanseze anul viitor.

Nu este clar dacă acest model a fost unul dintre acestea, dar nu trebuie să aștepți până în 2022 pentru a-l putea obține. Noul model va fi disponibil de la începutul acestei luni în trei dimensiuni pe Best Buy și Amazon. Poți obține versiunea de 55 inchi pentru opt sute de dolari, cea de 65 inchi pentru o mie de dolari și cea de 75 inchi pentru 1.200 de dolari.

În cele din urmă, M550KU Fire TV e cel puțin cu un pas înainte față de Toshiba C350, un televizor 4K de buget cu un preț excelent, dar care, din păcate, are lipsuri în câteva domenii cheie, în special sunetul. Să sperăm că cel mai recent model de la Toshiba va rezolva acest aspect.