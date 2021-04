Google Maps vs. Apple Maps: Care aplicație de navigare este cea mai bună?

În care aplicație de navigare trebuie să ai încredere pentru a ajunge de la punctul A la punctul B? Iată o comparație între Google Maps și Apple Maps, ca să știi cum să te orientezi mai bine.

Lupta pentru a fi cea mai bună aplicație de navigație s-a dat între Google Maps și Apple Maps timp de aproape un deceniu. Google și Apple își preinstalează serviciile pe fiecare dintre smartphone-urile lor respective. Google susține că peste un miliard de oameni folosesc Google Maps în fiecare lună, în timp ce Apple a spus că Apple Maps a ajuns la sute de milioane de oameni din 200 de țări.

Dar nu este vorba de câți utilizatori ai, ci de serviciile pe care le oferi. Atât Google Maps, cât și Apple Maps fac multe lucruri la fel, dar care este de fapt mai bun? Pentru a răspunde la această întrebare, confruntăm cu Google Maps și Apple Maps, astfel încât să putem afla ce serviciu ar trebui să utilizezi.

Google Maps vs. Apple Maps: Disponibilitate

La fel ca majoritatea serviciilor Apple, Apple Maps este exclusiv liniei de produse a companiei. Asta înseamnă că oricine nu folosește un iPhone, Mac sau un alt dispozitiv fabricat de Apple nu-l poate accesa.

Google Maps este opusul și este disponibil într-o anumită formă pe aproape orice dispozitiv. Android, Windows, iPhone, Mac, chiar și CarPlay-ul Apple. Conectarea cu contul tău Google îți sincronizează automat toate datele, inclusiv istoricul călătoriilor și locațiile preferate.

În timp ce Apple are o mulțime de dispozitive, care au toate hărți Apple disponibile, nu este suficient pentru a depăși disponibilitatea aproape universală a Google.

Câștigător: Google Maps

Google Maps vs. Apple Maps: Interfață

După câțiva ani de schimbări, Apple Maps și Google Maps oferă ambele o interfață foarte concentrată, ușor de utilizat. În ciuda acestui fapt, modul în care prezintă informațiile este destul de diferit.

Apple Maps adoptă o abordare foarte simplă în acest sens, cu o interfață care păstrează aproape totul într-un singur loc, pentru ușurință în utilizare. Istoricul căutărilor recente, locațiile salvate și informații despre companii și locuri pot fi găsite când extinzi bara de căutare.

Astfel, bara de căutare rămâne acolo unde este până când dai click pe un loc și, dacă vrei să scapi de el, nu trebuie decât să atingi butonul X din colț.

Google, pe de altă parte, are butoane și bare de instrumente peste tot. În partea de sus a ecranului telefonului se află bara de căutare, care găzduiește, de asemenea, informații despre cont și se află deasupra butoanelor dedicate pentru a găsi facilități locale. Dacă vreodată ai nevoie să găsești rapid un restaurant sau o benzinărie, probabil că este foarte util.

De asemenea, în partea de jos a ecranului este un meniu care îți oferă acces la funcțiile Explore și Commute, locații salvate, știri locale și opțiunea de a contribui la baza de date de cartografiere Google. Toate aceste lucruri vor dispărea dacă atingi mijlocul ecranului.

Câștigător: Apple Maps

Google Maps vs. Apple Maps: Designul hărții

La fel ca interfața sa, Apple Maps a optat pentru o abordare mai minimalistă a designului său de hărți. Deși are la dispoziție o mulțime de informații, Apple Maps nu-ți arată prea mult decât dacă dai zoom până la capăt. În mod similar, Google îți arată mai multe informații când mărești mai mult, dar începe să afișeze aceste informații mult mai devreme decât Apple Maps.

Acestea fiind spuse, ambele arată întotdeauna elementele esențiale, indiferent de modul în care vizualizezi harta. Drumuri, locații, repere, totul este acolo. Singura diferență reală este cât de multe informații extra sunt afișate, inclusiv companii, nume de drumuri mai mici și așa mai departe. De asemenea, ambele utilizează un mod întunecat care îți facilitează șofatul noaptea.

Ambele aplicații au informațiile de care ai nevoie, dar abordarea “less is more” a Apple Maps o face mult mai facilă. Informațiile în exces de pe Google Maps pot distrage atenția uneori și acesta este ultimul lucru de care ai nevoie la volan.

Câștigător: Apple Maps

Google Maps vs. Apple Maps: Navigare

Există foarte puține diferențe în ceea ce privește modul în care hărțile Apple și Google Maps te duc în anumite locuri. Ambele servicii îți urmăresc progresul pe măsură ce călătorești, inclusiv timpul de călătorie și distanța de călătorie, ETA-ul actual și cele mai relevante instrucțiuni din acel moment.

Ambele servicii îți pot spune cum sunt condițiile actuale pe ruta ta, inclusiv traficul, închiderea drumurilor etc. Ambele aplicații vor sugera, de asemenea, rute alternative dacă cea pe care te afli, deși niciuna dintre ele nu este la fel de precisă precum Waze, deținută de Google.

În ceea ce privește navigarea, diferențele dintre Google Maps și Apple Maps depend de orice rută între două puncte. Este puțin ciudat faptul că ambele aplicații oferă rute principale care sunt similare, dar alternativele sunt atât de diferite.

Indiferent de alternativa pe care o alegi, poți fi sigur că ruta optimă te va duce la destinație în aproximativ aceeași perioadă de timp.

Cu toate acestea, Google Maps are avantajul de a-ți permite să adaugi mai multe opriri la ruta ta, din timp. Hărțile Apple îți permit să adaugi opriri la jumătatea drumului. Așadar, Google câștigă acest punct datorită confortului suplimentar al planificării călătoriei.

Câștigător: Google Maps

Google Maps vs. Apple Maps: Trafic

Atât Google Maps, cât și Apple Maps au acces la date despre trafic în timp real și te pot informa dacă ai de-a face cu probleme pe parcursul traseului. Fie că este vorba de închideri de drumuri, trafic intens sau altceva, nu ar trebui să fie o surpriză uriașă. În mod firesc, ambele aplicații îți permit să raportezi probleme pe drum, fie că sunt accidente, radare sau pericole generale care pot afecta timpul de călătorie.

Google are un avantaj aici, datorită funcției sale „Commute”. După ce ai configurat locația de la birou și de acasă în setări, accesând această funcție vei ști la ce fel de călătorie te poți aștepta. Îți va spune cât va dura călătoria, ce drumuri importante vei parcurge și cât de aglomerate sunt aceste drumuri. Dacă nu-ți place ruta respectivă, poți alege una dintre celelalte opțiuni.

Google Maps îți permite, de asemenea, să îți ajustezi ora de plecare sau de sosire în aplicație, ceea ce Apple Maps nu face. Calendarul Apple are o funcție „timp de călătorie” care poate face aproape același lucru, dar care se bazează pe configurarea unui eveniment din calendar cu funcția “Travel Time” activată.

Apple Maps îți permite să-ți salvezi și adresele de serviciu și de acasă, printre alte locații. Este mai rapid să generezi indicații de orientare pentru locurile în care mergi în mod regulat, dar necesită câțiva pași suplimentari pe care Google Maps le ignoră.

Câștigător: Google Maps

Google Maps vs. Apple Maps: Transport Public

Atât Google Maps, cât și Apple Maps includ informații despre transportul public în direcțiile lor. În ambele aplicații este la fel de simplu ca alegerea unei destinații și apoi apăsarea opțiunii „transport public” din partea de sus a ecranului.

Ambele servicii includ date de la mai multe autorități de tranzit, orare, servicii de partajare și actualizări, dar Google are în continuare avantajul. Deoarece are date despre locul în care se află utilizatorii Google Maps, plus un amestec de date istorice, Google poate estima cât de ocupat este sistemul de transport public la un moment dat.

Dar Apple Maps l-ar putea ajunge din urmă pe Google. O funcție de genul acesta ar putea fi inclusă pe IOS 14.5 beta.

Câștigător: Google Maps, deocamdată

Google Maps vs. Apple Maps: Descoperă

Aplicațiile de hărți nu semnifică doar găsirea indicațiilor de mers de la punctul A la B. Atât Google Maps, cât și Apple Maps au funcții care îți permit să vezi ce se află în jur: te ajută să găsești restaurante, benzinării, parcări și orice alte companii sau puncte de interes.

Google Maps pune acest lucru în vizualizare simplă, cu butoane sub bara de căutare și o listă mai mare de categorii, dacă derulezi până la final. Există un buton pentru aproape orice ai nevoie, în timp ce fila Explorare din partea de jos a ecranului îți oferă o imagine de ansamblu mai generalizată a zonei.

Apple Maps face ceva similar, dacă atingi și extinzi bara de căutare. „Find Nearby” funcționează exact în același mod, permițându-ți să alegi o categorie relevantă pentru zona pe care o privești. Din păcate, nu există o listă completă precum la Google și vei vedea doar câteva opțiuni care se vor schimba în funcție de zona specifică pe care o privești.

Rezultatele din Explore Google Maps pot valorifica o mulțime de informații Google, care sunt colectate direct și prin crowdsourcing. Informațiile de contact, orele de deschidere, dacă un anumit local este închis din cauza pandemiei etc. Google știind unde se află oamenii la un moment dat înseamnă, de asemenea, că poate estima cât de ocupat este un loc. Așadar, dacă un restaurant sau un supermarket este deosebit de aglomerat, vei putea vedea asta din timp.

Apple Maps conține de asemenea o mulțime din aceste informații datorită parteneriatelor cu servicii terțe precum Yelp, Foursquare și TripAdvisor, dar nu la fel de mult ca Google Maps. Nu oferă actualizări live cu privire la cât de ocupat este un restaurant, dar, conform iOS 14.5 beta, ar putea exista o versiune a acestei funcții în viitorul apropiat. Criptat și anonimizat.

Câștigător: Google Maps

Google Maps vs. Apple Maps: Control Hands Free

Controlul Hands Free este important dacă conduci, deoarece nu poți atinge telefonul în mod constant. Ambele hărți Apple și Google Maps au control hands free, deși funcționează diferit.

Apple Maps este conectat la Siri, care este instalat în mod implicit pe fiecare iPhone. Asta înseamnă că poți configura totul imediat, fără pași suplimentari inutili. Siri funcționează acum cu Google Maps, dar trebuie să specifici unde vrei să trimiți comanda. Așadar, va trebui să spui „Hei Siri, dă-mi indicații de orientare pentru a lucra cu Google Maps”, deoarece simpla cerere de direcții va deschide Apple Maps ca implicit. Alternativ, poți descărca și configura Google Assistant sau poți comuta comenzile vocale atingând butonul microfon de pe ecran.

Pe Android, atât Google Maps, cât și Google Assistant sunt preinstalate, ceea ce înseamnă că poți configura imediat comanda hands free.

Evident, atingerea ecranului de fiecare dată când vrei să spui către Maps să facă ceva nu este cel mai bun scenariu, deoarece ar trebui să te concentrezi la drum. Nu contează ce dispozitiv folosești.

Apple Maps are avantajul că dacă folosești un iPhone, totul este interconectat și nu trebuie să te confrunți cu dificultatea de a descărca un nou asistent sau de a specifica ce serviciu vrei să utilizezi de fiecare dată. Evident, Google Maps are avantajul pe Android.

Câștigător: egalitate

Google Maps vs. Apple Maps: Street View

Dacă ai nevoie de un mod diferit de a privi lumea, atunci Street View este un instrument foarte util, deoarece arată o locație din propriul unghi de vedere, mai degrabă decât perspectiva standard de sus în jos a unei hărți. Este deosebit de util pentru a te orienta într-o locație necunoscută.

Street View-ul Google există din 2007 și, în ultimii 14 ani, s-a extins în întreaga lume. Cu toate acestea, nu peste tot și vei găsi porțiuni mari de țări precum Germania și Coreea de Sud care nu au fost acoperire de Street View. Nici China continentală.

Accesarea acestei funcții este ușoară și tot ce trebuie să faci este să schimbi tipul hărții la opțiunea Street View și să dai click pe o zonă evidențiată în albastru.

Echivalentul Apple Maps se numește „Look Around” și, deoarece a fost lansat abia la sfârșitul anului 2019, nu este nici pe departe atât de extins. Veți găsi locații din Look Around în orașele importante din SUA, Marea Britanie, Japonia, Irlanda și Canada. Accesarea și navigarea în acest mod sunt și ele puțin diferite.

Așadar, datorită volumului mare de acoperire și a unei selecții mai bune de opțiuni de navigare, înseamnă că Google este pe primul loc.

Câștigător: Google Maps

Google Maps vs. Apple Maps: Confidențialitate

Apple a pus accentul pe confidențialitate în ultimii ani, iar Apple Maps nu face excepție. În timp ce confidențialitatea și navigarea live par destul de incompatibile, Apple a dezvoltat un proces numit „fuzzing” care asigură anonimatul.

În loc să solicite o rută de la A la B, Apple Maps trimite mai multe solicitări cu mai mulți identificatori care maschează unde încerci să mergi. Aplicația convertește, de asemenea, locația ta precisă la una mai puțin exactă după 24 de ore, iar Apple în sine nu stochează nicio informație despre locul în care ai fost sau despre ce ai căutat. În plus, niciuna dintre informațiile care ajung la un server extern nu este asociată cu ID-ul tău Apple.

Orice date personalizate pe care le are Apple Maps sunt stocate pe dispozitivul tău, mai degrabă decât pe un server pe care nu îl poți controla. Asta înseamnă că poți accesa setările și șterge oricând, în siguranță, știind că a dispărut definitiv.

Datele pot fi în continuare copiate și sincronizate pe mai multe dispozitive, prin intermediul stocării personale iCloud, dar acest lucru nu se întâmplă automat.

Google Maps nu face nimic din toate acestea. În schimb, cam tot ceea ce faci este direcționat prin serverele Google, iar informațiile culese din călătoriile și căutările tale pot fi folosite pentru a personaliza mai bine anunțurile Google. Pentru că astfel își câștigă banii compania și cu cât reclamele sunt mai relevante pentru tine, cu atât devin mai valoroase.

Se iau măsuri pentru a se asigura că agenții de publicitate nu află prea multe despre tine ca persoană fizică, dar nu sunt complet anonimizate în același mod ca pe Apple Maps.

Google Maps are un mod incognito, la fel ca browserul Chrome, care limitează cantitatea de date salvate. Cu toate acestea, acest lucru nu oprește faptul că totul trebuie să treacă mai întâi prin serverele Google.

Câștigător: Apple Maps

Google Maps vs. Apple Maps: Concluzii

Practica Google de colectare a datelor este esențială pentru a face din Google Maps un serviciu superior față de Apple Maps. Deoarece Apple Maps funcționează cu accent pe confidențialitatea utilizatorilor, Apple nu poate utiliza datele pentru a face îmbunătățiri.

Descoperirea locurilor noi este ușoară pe Google Maps, dar cu ce costuri? Apple își dă doar o listă completă de categorii, mai degrabă decât să-ți ofere ceea ce crede că este cel mai relevant. În mod similar, Google Street View este mai răspândit, dar a avut, de asemenea, un avans de 12 ani față de Apple Look. Apple Maps oferă un design mai curat și o interfață mai simplă, care este mult mai atrăgătoare decât abordarea relativ aglomerată a Google Maps.

Majoritatea acestor comparații sunt arbitrare pe termen lung. Este posibil ca Google Maps să fi câștigat mai multe categorii decât Apple Maps, dar cifrele nu ne spun totul. Cel mai important lucru de luat în considerare este navigarea efectivă.

Performanțele de navigare Google Maps și Apple Maps au fost practic identice și înseamnă că oricare dintre ele e bună. Depinde doar de tine să decizi ce este potrivit pentru tine și ce fel de călătorii intenționezi să faci.

Dacă prețuiești confidențialitatea mai presus de orice sau ești mulțumit de aplicația Mapping implicită de pe iPhone, mergi cu Apple Maps. Cu toate acestea, dacă preferi un serviciu care oferă mai multe informații și îți pune datele în funcțiune îmbunătățind ceea ce vezi, atunci accesează Google Maps.