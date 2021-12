Globul de Aur 2022 – lista completă a nominalizaților: distincții pentru Dune, Coda și West Side Story

Drumul către premiile Oscar de anul viitor începe cu Globul de Aur 2022 și tocmai au fost anunțați nominalizații. După un 2021 încărcat de controverse pe marginea ultimei gale, lista completă a posibililor câștigători a fost dezvăluită de Snoop Dogg.

După un 2020 un pic mai sărac din prisma lansărilor de filme cu buget mare, 2021 a fost încărcat de producții importante. Unele dintre ele urmează să fie distinse cu Globul de Aur pe 9 ianuarie 2022. Printre lung metrajele cele mai importante se numără Dune, Coda, Belfast, King Richard sau The Power of the Dog.

Globul de Aur 2020, cine va câștiga marele premiu

Spre deosebire de premiile Oscar, la Globul de Aur se face distincția dintre comedii sau filme muzicale și drame, iar ultima categorie pare un pic mai importantă. Din acest motiv, este important de reținut că nominalizații pentru cea mai bună dramă sunt Dune, Coda, Belfast, King Richard sau The Power of the Dog.

La categoria cel mai bun musical sau comedie aspiră filme precum „Cyrano”, „Don’t Look Up”, „Licorice Pizza”, „Tick, tick… Boom!”, şi „West Side Story”, a anunţat luni Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association – HFPA) care decernează anual Globurile de Aur.

Spre deosebire de anii trecuți, NBC nu va mai difuza decernarea premiilor, după scandalul din 2021. Ca referință, în ultimele câteva ediții, s-au bucurat de premii doar filme cu actori albi în rolurile principale, iar la categorii precum cel mai bun actor sau actriță nu a existat niciun fel de diversitate.

Revenind însă la nominalizații din acest an, Madres Paralelas al lui Pedro Almodovar este nominalizat la cel mai bun film străin. Javier Bardem este nominalizat la cel mai bun actor pentru rolul său din Being the Ricardos, în timp ce Alberto Iglesias ar putea câștiga premiul pentru cea mai bună coloană sonoră tot pentru Madres Paralelas al lui Almodovar. La cel mai bun film străin mai concurează „Compartment Nr.6” (Germania, Rusia şi Finlanda), „Drive My Car” (Japonia), „The Hand of God” (Italia) şi „A Hero” (Iran şi Franţa).

La capitolul filme și mini-serii pe care le poți vedea și la noi, Oscar Isaac este nominalizat pentru rolul principal din Scenes from a Marriage. Actriţa americană de origine columbiană, Rachel Zegler, şi cea de origine portoricană, Ariana Debose, sunt nominalizate la categoriile cea mai bună actriţă în rol principal şi, respectiv, în rol secundar pentru rolurile lor din noua versiune a musicalului „West Side Story”, regizat de Steven Spielberg. Întregul anunț al nominalizaților îl poți vedea în clipul de mai jos.