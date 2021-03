EXCLUSIV Câți bani ar primi Mădălina Ghenea pentru rolul Sophiei Loren. Culisele unui rol controversat

Proverbul conform căruia atunci când nu ai noroc în dragoste, ai noroc la bani, pare să i se potrivească perfect Mădălinei Ghenea. La numai o lună după ce a fost părăsită de fotbalistul lui AS Roma, Nicolo Zaniolo, fotomodelul de 33 de ani a primit o veste excepțională. O va interpreta pe marea actriță Sophia Loren în filmul “House of Gucci”. Filmul va reda viața și moartea unuia dintre moștenitorii imperiului Gucci, Maurizio Gucci, iar protagoniștii peliculei sunt Lady Gaga și Adam Driver. Conform surselor playtech.ro, frumoasa româncă nu a participat la un casting pentru a obține rolul și nici nu a avut concurență. Ea a fost chemată de regizorul Ridley Scott la o probă, pe care a reușit să o treacă în numai 20 de minute. Un mare avantaj a constat în faptul că, de-a lungul anilor, Ghenea a fost comparată de nenumărate ori în presa internațională cu Sophia Loren, datorită asemănării uluitoare. Deși nu a fost anunțată oficial ca fiind parte din distribuție, Mădălina a fost fotografiată zilele trecute la Roma, chiar în momentele în care filma alături de Al Pacino. Rolul Sophiei Loren nu este unul principal iar pentru cadrele în care apare, frumoasa româncă a fost remunerate, conform acelorași surse, cu suma de 50.000 de euro. Desigur, nu onorariul este cel mai important, filmul “House of Gucci” reprezentând o oportunitate excepțională pentru ca Ghenea să devină și mai vizibilă pentru producătorii de la Hollywood.

Cine este Mădălina Ghenea

Românca originară din Slatina și-a început cariera la vârsta de 15 ani, atunci când a devenit manechin pentru celebrul creator italian Gattinoni. După o carieră fructuoasă în modelling, în care a prezentat pentru toate marile case de modă ale lumii, Mădălina Ghenea și-a făcut debutul ca actriță în 2011, atunci când a interpretat rolul Irinei în filmul “I soliti Idioti”. De asemenea, a mai jucat în filmul „Dom Hemingway“, semnat de Richard Shepard, în care apare alături de Jude Law.

În 2012, numele româncei s-a aflat în topul celor mai dorite femei din lume, întocmit de site-ul AskMen.com. În 2014, Mădălina a putut fi văzută în serialul “Borgia: Faith and Fear/ Borgia: Adevăr şi frică“, un proiect TV despre sângeroasa familie italiană, în care Ghenea a putut fi văzută interpretând mai multe scene de amor. În serial, românca a intrat în pielea unei femei promiscue, Dorotea Malatesta, amanta lui Cesare Borgia, fiul nelegitim al papei Alexandru al VI-lea.

Apare de mai multe ore în scene nud

Mădălinea Ghenea apare și în filmul “La giovinezza/Tinerețea”, semnat de marele cineaste Paolo Sorrentino. În cadrul lungmetrajului, tânăra este protagonista unei scene controversate. Ea apare goală într-o piscină, în timp ce este admirată de doi bărbați, interpretați de Michael Caine și Harvey Keitel. În același film în care joacă rolul unei tinere câștigătoare a concursului Miss Universe, Mădălina apare și într-un costum de baie minuscul, defilând pe podiumul unui concurs de frumusețe.

A avut numai iubiți celebri

Mădălina Ghenea a apărut în presa din întreaga lume mai mult prin prisma relațiilor cu bărbați faimoși, decât a reușitelor profesionale. În perioada 2009- 2011, focoasa brunetă s-a iubit cu omul de afaceri Dragoș Săvulescu, iar la câteva luni după despărțirea de acționarul dinamovist, ea a fost fotografiată pe yacht-ul lui Leonardo Di Caprio, cu care ar fi avut o relație de două luni.

În același an, Mădălina a trecut și prin patul actorului Adrien Brody, însă nici această relație nu a durat foarte mult. A urmat, mai apoi, mult mediatizata poveste de dragoste dintre româncă și Gerard Butler, care a durat aproape un an și jumătate. În 2014, actrița a avut o relație cu cu actorul german Michael Fassbender, nominalizat la Globul de Aur pentru rolul din filmul “12 ani de sclavie”. Un an mai târziu, Mădălina a avut o idilă de câteva luni cu Lewis Hamilton, iar în 2016 cu creatorul de modă Philipp Pleine.

În 2017, actrița l-a cunoscut pe Matei Stratan, fiul unui milionar roman, cu care are și o fiică, Charlotte. Relația s-ar fi terminat în 2019, datorită infidelităților repetate are acestuia. Mădălina nu a stat, însă, prea mult timp singură. La numai câteva luni de la despărțire a fost fotografiată alături de milionarul Vito Schnabel, cu care a fost surprinsă pe o plajă din St. Barts, o insulă din Marea Caraibelor, în timp ce se sărutau şi se plimbau ţinându-se de mână, imaginile fiind publicate de Daily Mail.